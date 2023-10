Christmas Transaction Tax: Wat als we op al onze kerstaankopen een extraatje naar het goede doel laten gaan?

Ik zou een nieuwe belasting willen voorstellen. Vooraleer u nu uw teergeliefde magazine aan de kant zwiert, zou ik u toch willen vragen nog even verder te lezen. Ik wil u niet nog meer fiscaal op kosten jagen, maar een beroep doen op uw goed hart. Het is misschien nog wat vroeg op het jaar, en de Indian summer doet ons helemaal nog niet aan de eindejaarsfeesten denken, maar toch wil ik u al even meenemen naar de kerstsfeer.

Traditioneel organiseert de publieke omroep VRT in de week voor Kerstmis De Warmste Week. Ook dit jaar is dat zo. Het thema is ‘Opgroeien zonder zorgen’, met als doel meer veilige plekken te creëren voor kinderen en jongeren. Er worden weer tal van acties georganiseerd: vlammetjes kopen, koekjes bakken, plaatjes op de radio aanvragen… Met de hopelijk massale opbrengst worden 287 projecten ondersteund, die voor meer veiligheid zullen zorgen thuis, op school, in de vrije tijd en online.

Ikzelf moet tot mijn scha en schande toegeven dat ik wellicht, net zoals de vorige jaren, forfait zal moeten geven voor De Warmste Week. Ik weet het, ik weet het, het is niet proper. En het is ook niet dat ik mij niet wil engageren, verre van, maar ik heb geen tijd. De boosdoeners zijn de federale en de Vlaamse regering, die traditioneel in december met allerlei eindejaarswetten en -decreten menig fiscalist overuren doen kloppen, om zich de finesses van de nieuwste fiscale maatregelen eigen te maken. Ik kan u verzekeren, dat is meestal geen kerstcadeau.

Die frustratie heeft me aan het denken gezet en de vraag doen stellen of we niet meer mensen bij De Warmste Week kunnen betrekken. Toen ik een paar weken weer eens met een paar mensen aan het brainstormen was over een nieuwe fiscale wereld, schoot het me te binnen: waarom voeren we geen Christmas Transaction Tax in, naar het voorbeeld van de Financial Transaction Tax? Op alle eindejaarsaankopen een beetje extra betalen, als ‘belasting voor het goede doel’, wie kan daar tegen zijn?

Dat zou heel wat potentieel hebben. Een onderzoek van de Nederlandse krant Algemeen Dagblad leert dat de Belgische huishoudens gemiddeld 596 euro aan kerstuitgaven doen. De totale kerstaankopen online bedroegen volgens de jongste cijfers in België 2,74 miljard euro (2017). Neem gewoon al de verkoop van kerstbomen. Er zijn jammer genoeg geen cijfers over in België, maar in Nederland gaan er jaarlijks 2,8 miljoen dennenbomen over de toonbank tijdens de kerstperiode. Rekening houdend met het aantal inwoners, leert een kleine rekensom dat er in België om en bij de 1,8 miljoen kerstbomen worden verkocht.

Wat als we op al onze kerstaankopen een klein extraatje naar het goede doel laten gaan?

Wat als we nu op al deze kerstaankopen een klein extraatje naar het goede doel laten gaan? Dat kan een enorm potentieel hebben voor De Warmste Week. Alleen al 1 euro extra op de aankoop van een kerstboom kan 1,8 miljoen euro opbrengen. Het is ook technisch perfect haalbaar. Een app als Peaks maakt het mogelijk al uw aankopen af te ronden naar de hogere euro en dat wisselgeld te beleggen. Als we wisselgeld op die manier kunnen gebruiken, kunnen we het ook naar het goede doel laten gaan.

Het spreekt voor zich dat de Christmas Transaction Tax enkel vrijblijvend kan zijn, wat ook past bij de spirit van Kerstmis. Ieder van ons kan zelf beslissen of de belasting wordt betaald of niet, en hoeveel belasting er wordt betaald. Mocht u nog twijfelen, besef dan dat, in tegenstelling tot een echte belasting, u tenminste weet waar de Christmas Transaction Tax terechtkomt: bij diegenen in onze samenleving die het echt nodig hebben. Vandaar dat ik een warme oproep doe om de Christmas Transaction Tax te lanceren. Want vergeet niet, diegenen die de spirit van Kerstmis niet in hun hart dragen, zullen die ook niet onder de kerstboom vinden.