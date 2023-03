Bediende verdient het meest in Brussel, arbeider in Limburg

De brutomaandsalarissen stegen op één jaar tijd met 10,15 procent in Vlaanderen en 10,72 procent in Brussel. Er zijn belangrijke verschillen tussen provincies, die loonberekenaar SD Worx in kaart heeft gebracht.

Volgens SD Worx bedraagt de mediaan van de brutomaandlonen voor een voltijdse tewerkstelling in Vlaanderen of Brussel 3.300 euro in de privésector. Dat wil zeggen dat de helft van de mensen meer verdient en de helft minder. De grootste loonberekenaar in België stelt op basis van de effectieve loongegevens van 400.000 voltijds werkende Belgen belangrijke verschillen vast tussen de provincies. Zo is het mediaanloon voor arbeiders het hoogst in Limburg (3.013,5 euro bruto) en het laagst in Brussel (2.767,5 euro). Voor bedienden is Brussel daarentegen de provincie met het hoogste mediaanloon (4.220,5 euro).

Onder brutomaandloon verstaat SD Worx het maandelijkse bedrag op de loonbrief, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dat bedrag houdt geen rekening met de extra loonelementen. Volgens de verwerker van loonstrookjes zijn de cijfers op basis van de feitelijke loongegevens betrouwbaarder dan bevragingen.

“Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen. De stijging zet zich door in alle provincies. Voor de laatste vier jaar samen gaat het in totaal om 18 procent in Vlaanderen en 19 procent in Brussel”, weet Virginie Verschooris van SD Worx. “Behalve de regio spelen ook de sector en bedrijfsomvang een rol. Werkgevers die marktconform willen verlonen om talent aan te trekken of te houden, vragen vaak benchmarkstudies op of gaan zelf aan de slag met data om ervoor te zorgen dat hun lonen in lijn liggen met die van andere werkgevers.”