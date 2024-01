Banksector pleit voor ‘evenwichtige staatsbon’

De banksector, vertegenwoordigd door sectororganisatie Febelfin, heeft woensdag een opmerkelijk pleidooi gehouden voor ‘een evenwichtige staatsbon’. De eenjarige staatsbon die de federale overheid in september vorig jaar uitgaf, leidde tot het wegvloeien van 21,9 miljard euro spaargeld.

Het Agentschap voor de Schuld liet eerder al verstaan dat ze dit jaar opnieuw een eenjarige staatsbon wil uitgeven. Wanneer dat zal gebeuren en aan welke voorwaarden, is niet bekend. Bij de vorige staatsbon van één jaar gold een verminderde roerende voorheffing, van 15 procent in plaats van 30 procent. Dat maakte de opbrengst extra aantrekkelijk. De overheid kan die verminderde roerende voorheffing nog hanteren tot 30 juni.

De banken waarschuwen woensdag dat die lagere fiscaliteit ‘een ongelijk speelveld’ creëert. Ze wijzen er ook op dat de eenjarige staatsbon werd voorgesteld als het alternatief voor het spaarboekje, ’terwijl dit in principe geen spaarproduct maar een belegging is. Heldere communicatie is belangrijk om de klant te informeren en te beschermen.’ Tot slot hekelen ze het feit dat bij de uitgifte gaan maximumbedrag werd bepaald, ‘wat voorbijging aan de financieringsnoden van de Belgische Staat.’

De banken willen dat de nieuwe eenjarige staatsbon, die mogelijk al gelanceerd wordt in maart, zou beantwoorden aan ‘de principes van deugdelijk bestuur, gestoeld is op een economische langetermijnvisie en rekening houdt met de begrotingsproblematiek’. Omdat de kortetermijnrentes naar verwachting zullen dalen de volgende maanden, pleiten ze om in de eerste jaarhelft een beperkt bedrag op te halen met de staatsbon, ‘op voorhand gedefinieerd en meegedeeld aan de markt.’