2022 was geen topjaar voor Europese beleggingsfondsen 

Vorig jaar zag de Europese fondsenindustrie haar belegd vermogen voor het eerst sinds lang slinken. De koepelorganisatie Efama bracht de recentste cijfers uit.

Eind 2022 hadden de Europese beleggingsfondsen 19.100 miljard euro onder beheer, wat 12,4 procent minder was dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de recente cijfers van de Europese koepelorganisatie Efama (European Fund and Asset Management Association).

Het gros van die daling was te wijten aan de lagere beurskoersen, maar een deel kwam ook voort uit kapitaal dat weg is gevloeid uit Europese fondsen. Netto stroomde er voor 285 miljoen euro uit weg. Efama maakt het onderscheid tussen reguliere beleggingsfondsen (UCITS) en alternatieve (AIF’s).

Bron: Efama

De voornaamste reden voor de uitstroom en de lagere koersen zijn de renteverhogingen die de centrale banken afgelopen jaar hebben doorgevoerd. Die hebben de koersen van alle financiële activa naar beneden geduwd.

Aandelenfondsen waren de grootste verliezer met een netto-uitstroom van 289 miljoen euro.

De belangrijkste Europese bakermat voor beleggingsfondsen blijft Luxemburg, waar goed 5.000 miljard euro huist. Daarna volgen Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Duurzame fondsen in de uitverkoop

Opvallend in de Efama-cijfers is dat er in 2022 heel wat duurzame fondsen – zogenoemde artikel 8- en 9-fondsen – zijn verkocht. Die eerste zijn lichtgroene, de tweede donkergroene fondsen. Beide zagen in de eerste drie kwartalen veel uitstroom.

Bron: Efama

De belangrijkste beleggers in Europese fondsen zijn pensioenfondsen en verzekeraars. Zij hebben 42 procent van het fondsenkapitaal in handen, gevolgd door andere financiële spelers (25%), huishoudens (23%) en nog enkele kleinere partijen.