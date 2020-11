In Zwitserland heeft een voorstel om Zwitserse bedrijven te verplichten tot 'verantwoord ondernemen' het niet gehaald in een referendum.

Hoewel de definitieve uitslag een nipte 50,7 procent meerderheid toont in het voordeel van het voorstel, kunnen zulke wijzigingen enkel worden doorgevoerd als ook een meerderheid van de Zwitserse kantons die goedkeuren. In dit geval stemden slechts 4 van de 26 regio's voor het voorstel.

De vraag was of ondernemingen moeten controleren of zij zelf of hun dochterondernemingen of zakenpartners zich niet (mede)schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten of schade aan het milieu. Peilingen voor de stemming van zondag suggereerden dat een meerderheid van de kiezers het initiatief zou steunen. Ook groepen zoals Greenpeace en Amnesty International steunden het voorstel.

Dat het initiatief is verworpen, maakt de weg vrij voor het alternatieve voorstel van de regering. Die stelt striktere opvolging voor over kwesties zoals kinderarbeid en mijnwerken in conflictgebieden.

In een ander referendum op zondag verwierpen de Zwitsers ook voorgestelde beperkingen voor de defensie-industrie. Een meerderheid van 57,45 procent van de stemmers stemde een verbod weg voor grote investeerders om bedrijven te financieren die meer dan 5 procent van hun inkomsten halen uit wapens en wapenonderdelen.

