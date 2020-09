'Het is een ongemakkelijke waarheid: de coronacrisis zal ons veel langer dan gedacht in haar greep houden.' Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Het is een ongemakkelijke waarheid: de coronacrisis zal ons veel langer dan gedacht in haar greep houden. Topviroloog Peter Piot stelt zelfs onomwonden dat dit nog maar het begin van deze crisis is. Te meer omdat de eerste vaccins tegen covid-19 het virus niet plots als sneeuw voor de zon zullen doen verdwijnen, wat iedereen maar al te gretig wil geloven. Die dromen zijn bedrog.

De eerste generatie covid-19-vaccins zal in het beste geval pas binnen een half jaar in ons land beschikbaar zijn. Bovendien zullen die eerste vaccins zeer waarschijnlijk slechts zowat 50 procent efficiënt zijn. Dat betekent dat de helft van de mensen die zo'n vaccin toegediend krijgt, beschermd zal zijn tegen de ziekte. We zijn dus collectief te optimistisch over het verdere verloop van deze crisis. Het wordt hoog tijd dat onze overheden dat ook duidelijk communiceren. De mensen een rad voor de ogen draaien met sussende en verbloemende taal, is uit den boze.

We zijn collectief te optimistisch over het verdere verloop van deze crisis.

Dat het nog een pak langer dan gedacht zal duren vooraleer de vaccins ons van deze crisis verlossen, betekent ook dat we maar beter heel goed nadenken over de impact van eerder genomen maatregelen.

Zo is er nog een andere ongemakkelijke waarheid die we dringend onder ogen moeten durven te zien: teamsport. Elke week vormt elke speler of speelster in elke wedstrijd van elke club een potentiële broeihaard van besmettingen. Voor de eerste symptomen zich manifesteren, heeft iedere teamsporter mogelijk al dagenlang familie, vrienden en/of collega's besmet. En dat is bijzonder verontrustend, zeker nu het er steeds meer op lijkt dat het coronavirus stilaan besmettelijker wordt. Zeer benieuwd of onze ministers de moed hebben om dit onder ogen te zien en kordaat in te grijpen.

Het is een ongemakkelijke waarheid: de coronacrisis zal ons veel langer dan gedacht in haar greep houden. Topviroloog Peter Piot stelt zelfs onomwonden dat dit nog maar het begin van deze crisis is. Te meer omdat de eerste vaccins tegen covid-19 het virus niet plots als sneeuw voor de zon zullen doen verdwijnen, wat iedereen maar al te gretig wil geloven. Die dromen zijn bedrog.De eerste generatie covid-19-vaccins zal in het beste geval pas binnen een half jaar in ons land beschikbaar zijn. Bovendien zullen die eerste vaccins zeer waarschijnlijk slechts zowat 50 procent efficiënt zijn. Dat betekent dat de helft van de mensen die zo'n vaccin toegediend krijgt, beschermd zal zijn tegen de ziekte. We zijn dus collectief te optimistisch over het verdere verloop van deze crisis. Het wordt hoog tijd dat onze overheden dat ook duidelijk communiceren. De mensen een rad voor de ogen draaien met sussende en verbloemende taal, is uit den boze.Dat het nog een pak langer dan gedacht zal duren vooraleer de vaccins ons van deze crisis verlossen, betekent ook dat we maar beter heel goed nadenken over de impact van eerder genomen maatregelen. Zo is er nog een andere ongemakkelijke waarheid die we dringend onder ogen moeten durven te zien: teamsport. Elke week vormt elke speler of speelster in elke wedstrijd van elke club een potentiële broeihaard van besmettingen. Voor de eerste symptomen zich manifesteren, heeft iedere teamsporter mogelijk al dagenlang familie, vrienden en/of collega's besmet. En dat is bijzonder verontrustend, zeker nu het er steeds meer op lijkt dat het coronavirus stilaan besmettelijker wordt. Zeer benieuwd of onze ministers de moed hebben om dit onder ogen te zien en kordaat in te grijpen.