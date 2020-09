De bedrijven uit de Bel20-sterindex hebben in 2019 samen 24 nieuwe leden van de raad van bestuur zien binnenwaaien, onder wie 42 procent vrouwen (10). Dat meldt headhunterbedrijf Heidrick & Struggles donderdag.

Heidrick & Struggles onderzocht voor de vierde keer de nieuwe leden in de raden van bestuur. Voor het eest was België opgenomen in de 'Board Monitor Europe'. De andere landen zijn Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Portugal. De studie nam 563 nieuw aangestelde leden van de raad van bestuur in 2019 onder de loep, van wie 24 bij bedrijven uit de sterindex van de beurs van Brussel. Over de acht landen ging het om 49 procent vrouwen, in België is dat maar 42 procent.

'De voorbije jaren hebben we al heel wat vooruitgang geboekt op het vlak van vrouwenrepresentatie. Aangezien deze raden van bestuur hun quotum al hebben bereikt, kunnen ze nu ook rekening houden met andere soorten diversiteit, die ook belangrijk zijn voor het degelijke bestuur van een onderneming', zegt Marie-Hélène De Coster van Heidrick & Struggles in een persbericht.

De nieuwe Belgische bestuurders zijn gemiddeld 55 jaar oud en de helft van hen is of was CEO. Ruim vier op de vijf (83 procent) heeft al eerdere ervaring als bestuurder van een ander bedrijf. Opvallend meer nieuwe bestuurders komen uit het buitenland: 63 procent voor de Bel20-ers tegenover 39 procent globaal. 83 procent is nog actief op de arbeidsmarkt.

Heidrick & Struggles onderzocht voor de vierde keer de nieuwe leden in de raden van bestuur. Voor het eest was België opgenomen in de 'Board Monitor Europe'. De andere landen zijn Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Portugal. De studie nam 563 nieuw aangestelde leden van de raad van bestuur in 2019 onder de loep, van wie 24 bij bedrijven uit de sterindex van de beurs van Brussel. Over de acht landen ging het om 49 procent vrouwen, in België is dat maar 42 procent.'De voorbije jaren hebben we al heel wat vooruitgang geboekt op het vlak van vrouwenrepresentatie. Aangezien deze raden van bestuur hun quotum al hebben bereikt, kunnen ze nu ook rekening houden met andere soorten diversiteit, die ook belangrijk zijn voor het degelijke bestuur van een onderneming', zegt Marie-Hélène De Coster van Heidrick & Struggles in een persbericht.De nieuwe Belgische bestuurders zijn gemiddeld 55 jaar oud en de helft van hen is of was CEO. Ruim vier op de vijf (83 procent) heeft al eerdere ervaring als bestuurder van een ander bedrijf. Opvallend meer nieuwe bestuurders komen uit het buitenland: 63 procent voor de Bel20-ers tegenover 39 procent globaal. 83 procent is nog actief op de arbeidsmarkt.