Europese vermogensbeheerders hebben in de afgelopen maanden voor tientallen miljarden euro's aan ESG-fondsen gedeclasseerd van donkergroen naar lichtgroen.

De Europese duurzaamheidsregelgeving onderscheidt drie types fondsen: artikel 9-fondsen als de duurzaamste, artikel 8-fondsen als duurzaam maar minder dan artikel 9-fondsen, en artikel 6 als niet duurzaam. Vermogensbeheerders, waaronder Amundi, Axa, Invesco en Robeco, hebben onlangs veel van hun ESG-fondsen moeten declasseren van 9 naar 8. Voor Amundi gaat het om zo'n 45 miljard euro aan fondsen, voor Blackrock om meer dan 25 miljard euro. Zij wijzen daarvoor naar de Europese regelgevers die te weinig duidelijkheid geven over de criteria die bepalen in welke categorie een fonds mag vallen. Volgens de fondsenspecialist Morningstar hebben meer dan 1.000 Europese fondsen het artikel 9-label. Dat is goed voor 4 procent van het totale aantal fondsen. De verwachting is dat dat sterk zal dalen met de recente degradaties.

