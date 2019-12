'Het moet nu over inhoudelijke oplossingen gaan. Indien nodig met een doorstartregering.' Dat was de boodschap van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) donderdag naar aanleiding van zijn halfjaarlijkse conjunctuurenquête bij zijn leden.

'Stop met de spelletjes over de politieke kleuren, die de formatie blokkeren', zo zei Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO. 'We moeten nu zoeken naar oplossingen, naar inhoud. We kunnen ons niet nog een jaar zonder regering permitteren.' Want sinds de val van de regering-Michel is het begrotingstekort ontspoord van een evenwicht naar -2 procent van het Belgische binnenlands product.

Timmermans is vragende partij voor een federale regering die zich concentreert op enkele essentiële uitdagingen: jobs, pensioenen, klimaat en energie, mobiliteit. Welke vorm zo'n regering krijgt, laat hij aan de politici over. Maar een 'doorstartregering' is een optie: het VBO lanceerde dat idee zelf eind augustus al eens. Europees Parlementslid en voormalig vicepremier Kris Peeters (CD&V) kwam er donderdag ook mee aanzetten.

De politieke onzekerheid in eigen land en op internationaal vlak de brexit en de handelsspanningen wegen in elk geval al op de Belgische bedrijven, zo blijkt uit de VBO-conjunctuurbarometer. Eenenveertig procent van de sectoren - vooral industriële, maar ook handel en interim - verwacht dat de activiteiten de komende maanden zullen verzwakken, en dat zou invloed hebben op hun rendabiliteit en ook op de werkgelegenheid. De helft verwacht het volgende half jaar naar minder werknemers te gaan. De investeringen vormen een lichtpuntje. Die zouden eerder stabiliseren. 'Ondernemingen hebben niet echt een keuze. Ze moeten blijven investeren, vooral in innovatie, in het licht van de digitale en de groene revolutie', aldus VBO-hoofdeconoom Edward Roosens.

Het VBO verwacht dat de economische groei in België volgend jaar zal vertragen tot 0,9 procent, tegen 1,3 procent dit jaar.