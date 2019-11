België heeft goede universiteiten, en daar komen ook start-ups uit. Spin-offs zijn een van de hoekstenen van ons start-upecosysteem. We nemen een kijkje achter de schermen bij drie van die bedrijven.

"Dat hoort niet voor een professor, kreeg ik te horen toen ik begon te ondernemen", zegt Dirk Van Dyck, professor emeritus in de fysica aan de Universiteit van Antwerpen. "Ik had altijd al waardering voor ondernemerschap. Mijn vader was kleermaker. In de jaren negentig deed ik aan de universiteit onderzoek naar beeldverwerking. Daar kwam in 1996 het bedrijf Skyscan uit voort." Ondanks het verzet van de academische wereld, werd het al snel een klein, succesvol bedrijf dat medische beeldscanners ontwikkelt. Het bestaat nog steeds. Het maakt deel uit van de Duitse groep Bruker en telt vijftig medewerkers.

