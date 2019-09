Sinds de repatriëringsoperatie voor gestrande Thomas Cook-reizigers vorige woensdag werd opgestart, heeft het Garantiefonds Reizen al zowat 10.500 mensen weer naar België gevlogen. Er verblijven er nu nog iets meer dan 1.600 in het buitenland, zo blijkt maandagavond uit een stand van zaken van het fonds.

Met meer dan vijftig vluchten waarmee Thomas Cook-vakantiegangers konden terugkeren, vormden het voorbije weekend en maandag het zwaartepunt van de repatriëringsoperatie. In totaal vlogen intussen al circa 10.500 reizigers terug, zegt Mark De Vriendt, de directeur van het Garantiefonds Reizen, maandagavond.

De meeste Thomas Cook-reizigers die nu nog in het buitenland verblijven, zitten volgens de tellingen van het fonds in Spanje. Het zijn er iets meer dan 500, van wie 281 op de Canarische Eilanden. Nog 340 vakantiegangers zitten in Turkije, zowat 220 verblijven op de Griekse eilanden, een 170-tal aan de Rode Zee in Egypte en nog een 170-tal in Tunesië. Voorts zijn er nog Belgische toeristen in onder meer Montenegro, Marokko, Portugal en Cyprus.

Ook dinsdag worden nog enkele honderden reizigers terug in België verwacht. Er keren onder meer toeristen vervroegd terug uit Tunesië en Turkije. Ook op vluchten vanuit Faro, Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote zullen Thomas-Cook reizigers zitten. Toen touroperator Thomas Cook in België vorige week financieel onvermogend werd verklaard, verbleven er ruim 13.000 toeristen in het buitenland. Een duizendtal van hen was met de auto op reis en kon dus op eigen houtje terugkeren, maakt Mark De Vriendt het plaatje compleet.