Terugblik op de politieke week: van de Vlaamse begroting, tot 'jobs jobs jobs'

Alain Mouton Redacteur bij Trends

De formatie van een Vlaamse en Waalse regering zit in een laatste rechte lijn. En aan het einde duiken altijd verrassingen op. Zo is een Vlaams begrotingsevenwicht verre van zeker. En aan Waalse kant is de PS plots bezorgd om jobs, meer bepaald het behoud van de banen bij de wapenfabrikant FN Herstal. Reden: de toekomstige coalitiepartner Ecolo wil strengere regels voor wapenexport en dat zou de tewerkstelling bij het Luikse bedrijf onder druk zetten.

Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA).

"Er zijn nog grote ideologische verschillen", liet Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) optekenen voor de recentste plenaire vergadering van de partijvoorzitters met het oog op een Vlaamse regeringsformatie. Een klassieke truc om druk te zetten. De voorbije dagen was te horen dat de onderhandelaars al ver gevorderd waren en dat er vooral over onderwijs en inburgering nog moeilijke discussies moesten worden gevoerd. Die zullen wellicht pas aan het einde van de regeringsonderhandelingen op tafel komen. Maar er is geen onoverbrugbare kloof. Een Vlaamse regering tegen de Septemberverklaring van maandag 23 september zal geen probleem zijn. Zelfs vroeger landen is realistisch.

