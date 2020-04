De Belgische chocolatiers schenken meer dan 10 miljoen paaseitjes, koekjes en confiserieproducten aan zorg- en opvanginstellingen nu Pasen voor de deur staat. 'We willen ervoor zorgen dat iedereen nog steeds kan genieten van lekkere chocolade', zegt Choprabisco, de federatie van de chocolade, biscuiterie en confiseriesector.

De Belgische chocolatiers maken er een erezaak van om tijdens de paasperiode de smakelijkste en creatiefste paaseieren en paashazen te maken. 'Dit jaar gaan ze nog een stap verder', zegt Choprabico in een persbericht. 'Onze Belgische chocolatiers willen namelijk wat licht en plezier brengen voor wie deze tijden het moeilijkst zijn en voor wie zich dag en nacht inzet voor onze medemensen.' Daarom krijgen onder meer zorginstellingen, opvangtehuizen voor kinderen en ziekenhuizen massaal paasproducten geschonken.

De producten die geschonken worden, zijn zowel producten die door de coronacrisis misschien niet verkocht zouden geraken, als producten die speciaal worden geproduceerd, zegt voorzitter Jos Linkens. Het initiatief zorgt volgens hem voor veel goede reacties, en hij benadrukt dat zowel de grote chocolatiers als de kleine en middelgrote artisanale chocolatiers initiatieven opzetten.

De sectorvereniging benadrukt bovendien dat de chocolatiers deze week open zijn en dat ook via de webshops lekkers aangekocht kan worden. Vorige week lanceerde chocolademerk Callebaut ook al Not Without My Chocolate, een platform waar klanten hun paaseitjes bij de chocolatier om de hoek kunnen bestellen.

Volgens Linkens is het nog te vroeg om de impact van de coronacrisis op de sector in te schatten, zeker omdat de verkoop van paaseieren en andere chocoladeproducten pas enkele dagen voor Pasen op gang komt. Wel is het al duidelijk dat zaken die op toeristische locaties liggen, minder klanten over de vloer krijgen en dat de webwinkels het veel beter doen dan anders.

De Belgische chocolatiers maken er een erezaak van om tijdens de paasperiode de smakelijkste en creatiefste paaseieren en paashazen te maken. 'Dit jaar gaan ze nog een stap verder', zegt Choprabico in een persbericht. 'Onze Belgische chocolatiers willen namelijk wat licht en plezier brengen voor wie deze tijden het moeilijkst zijn en voor wie zich dag en nacht inzet voor onze medemensen.' Daarom krijgen onder meer zorginstellingen, opvangtehuizen voor kinderen en ziekenhuizen massaal paasproducten geschonken. De producten die geschonken worden, zijn zowel producten die door de coronacrisis misschien niet verkocht zouden geraken, als producten die speciaal worden geproduceerd, zegt voorzitter Jos Linkens. Het initiatief zorgt volgens hem voor veel goede reacties, en hij benadrukt dat zowel de grote chocolatiers als de kleine en middelgrote artisanale chocolatiers initiatieven opzetten. De sectorvereniging benadrukt bovendien dat de chocolatiers deze week open zijn en dat ook via de webshops lekkers aangekocht kan worden. Vorige week lanceerde chocolademerk Callebaut ook al Not Without My Chocolate, een platform waar klanten hun paaseitjes bij de chocolatier om de hoek kunnen bestellen.Volgens Linkens is het nog te vroeg om de impact van de coronacrisis op de sector in te schatten, zeker omdat de verkoop van paaseieren en andere chocoladeproducten pas enkele dagen voor Pasen op gang komt. Wel is het al duidelijk dat zaken die op toeristische locaties liggen, minder klanten over de vloer krijgen en dat de webwinkels het veel beter doen dan anders.