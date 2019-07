Xupes heeft een winkel geopend in het hart van Amsterdam. Het luxe e-merk is gespecialiseerd in vintage handtassen, horloges en sieraden. De nieuwe winkel is de eerste buiten het Verenigd Koninkrijk en past binnen de uitbreidingplannen van de retailer. 'Ons doel is om binnen een jaar Europa's meest toonaangevende luxe 'pre-owned'-bestemming te zijn.'

Een vintage handtas van Chanel? Of toch liever een zijden sjaal van Hermès? Of een unieke polshorloge van Rolex? Modefanaten weten al langer dat ze daarvoor bij de luxe e-tailer Xupes moeten zijn. Dat bedrijf verkoopt 'pre-owned' - lees: tweedehands - producten van luxemerken. Voor u denkt zo op een goedkope manier een luxeproduct in huis te halen: de stuks kosten vaak nog ettelijke duizenden euro's.

De winkel komt in Amsterdam op een steenworp van het Vondelpark en moet tevens dienen als uitvalsbasis voor de markt op het Europese vasteland. De inrichting gebeurt in typische Xupes-stijl, zoals het hoofdkantoor 'The Wheat Barn' op het Engelse platteland. Dat is een kopie van een 17e-eeuwse schuur, met klantenruimtes, een uitgerust horlogecentrum en professionele fotostudio.

Xupes vestigde de nieuwe winkel in dit traditionele Nederlandse pand © Xupes

Dat Xupes de nieuwe winkel in Amsterdam vestigt, is niet verwonderlijk. De e-commerce in Nederland behoort tot de grootste in de wereld. Bovendien verbleef oprichter Joseph McKenzie in zijn jeugd vaak bij onze noorderburen, aangezien zijn vader Frank half Nederlander was.

'De tweedehandsmarkt groeit, om de juiste reden, in populariteit', verklaarde McKenzie bij de opening van de Amsterdamse winkel. 'We zijn verheugd onze wereldwijde uitbreiding op de retailmarkt aan te kondigen en te starten in een buitengewoon opwindende nieuwe markt die dicht bij ons hart ligt.'

De horlogesectie van het bedrijf zal onder de Nederlands tak komen. Xupes biedt vintage uurwerken aan van merken zoals Rolex, Omega, IWC, Cartier en Patek Philippe. Al die ingeleverde horloges worden gecontroleerd op authenticiteit en kwaliteit. Indien nodig worden ze door de horlogemakers van Xupes opgeknapt.

Meest toonaangevende luxebestemming

'Ons doel is om binnen een jaar Europa's meest toonaangevende luxe 'pre-owned'-bestemming te zijn', aldus McKenzie. 'We hebben een oprechte liefde voor de producten die we verkopen en begrijpen de belangrijk rol die ze in het leven van mensen kunnen spelen, of ze nu een carrière-mijlpaal markeren, of het een geschenk voor een geliefde is of het een erfstuk voor een nieuwe generatie betreft. We willen iedereen helpen aan een platform, of dit nu is in onze showroom of op onze website.'

De nieuwe winkel in Amsterdam is de eerste zet in de wereldwijde uitbreidingsplannen van de e-tailer. De vernieuwde website werd ook in het Nederlands gelanceerd. En het bedrijf versterkte zichzelf recent met een nieuwe 'hoofd van horloges' en financieel directeur.