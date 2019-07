Bij Les Comtes de Méan in Luik vatten ze de koe bij de horens. Het werd namelijk duidelijk dat het hotel zijn commerciële strategie zou moeten omgooien, wilde het zich van de concurrentie onderscheiden. Daarom besloten ze in te zetten op lokaal ondernemerschap ten dienste van luxe. En andersom.

Het bevindt zich vlak bij het stadscentrum, bovenop de heuvel Publémont die over het Sint-Lambertusplein uitkijkt. Het gebouw ademt geschiedenis uit. Het bestaat uit prachtige architectuurgehelen met afzonderlijke ruimtes (117 slaapkamers, 8 suites, 13 seminarzalen, het restaurant L'Atelier du Sélys en Osmose, een knappe combinatie van een fitnessruimte en een uniek wellnesscentrum). Het enige vijfsterrenhotel van de provincie Luik opende zijn deuren in 2011. Daar ging vier jaar van werken aan vooraf: archeologische opgravingen, de opwaardering van het erfgoed, de bouw van een nieuwe vleugel met zeven verdiepingen en de uitwerking van de kamers en verschillende ruimtes.

Het hotel werd toen nog uitgebaat onder de merknaam Crowne Plaza (IHG Group) maar die franchise koste handenvol geld. Daarom werd het pand begin 2017 Les Comtes de Méan. Recent is het nogmaals, samen met lokale partners, een nieuwe weg ingeslagen. "Wij zijn nog maar twee jaar een onafhankelijk hotel. Het is niet makkelijk om een plaats op de markt te veroveren en je van de concurrentie te onderscheiden. We willen nu in de eerste plaats onze eigen identiteit creëren zonder hierbij onze vijf sterren in het gevaar te brengen. Daarom hebben we beslist om ons te omringen met specialisten", vertelt Marjorie Piette, Revenue Manager.

Zicht © Les Comtes de Méan

Think Big

Anne-Sophie Braine is al sinds haar vijftiende in het hotelwezen actief. Ze staat aan de basis van het bedrijf Think Big en begeleidt geïnteresseerden uit de overnachtingssector (hotels, vakantiehuisjes, bed and breakfasts, vakantiedorpen, jeugdherbergen). Ze stelt een commerciële strategie op en vertaalt die in verschillende acties door het jaar heen. Ze tackelt problemen met de rentabiliteit, differentiatie, zichtbaarheid en digitale revolutie.

Aan haar zijde zien we Justine Toussaint van Wondercom, een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in de hotel- en restaurantsector. Zij neemt de digitale communicatie voor haar rekening, met onder andere de almachtige sociale media. Om nieuwe bezoekers te lokken en een vaste klantenkring uit te bouwen, gaat ze aan het werk met inhoud die nu eens promotie maakt en dan weer nuttige informatie brengt.

Voor Les Comtes de Méan heeft Think Big een strategie uitgewerkt die ons vastgeroeste idee van luxe onderuit wil halen. Anne-Sophie Braine: "We willen de bezoekers, inclusief Luikenaars, ertoe aanzetten de drempel van de vijf sterren te overschrijden. We willen af van clichés van witgehandschoende obers en laten zien dat het hotel een bestemming op zich is. Het is niet langer een vluchtige verblijfplaats voor wie alleen een slaapplaats zoekt, maar een plek waar iedereen zich welkom mag voelen. We hebben hierbij gekozen voor een professionele uitwisseling met het opkomende talent van de Vurige Stede. Het is een win-winstrategie: we belichten hun werk, genieten tegelijk van hun invloed en krijgen toegang tot de gemeenschap die zich rond hen heeft gevormd. "Die aanpak past trouwens perfect binnen de geest van verbondenheid die bij de We Generation heerst", benadrukt Anne-Sophie Braine.

Bar Urbain

Sinds 16 mei biedt Les Comtes de Méan een nieuw tijdelijk concept aan: de Bar Urbain. Hierbij werd de decoratie toevertrouwd aan de Luikse artieste Pupa. Haar handgeschilderde, levensgrote muurtekeningen stralen een bezieling uit die (ook op de sociale media) een onuitwisbare indruk achterlaten. "De inrichting van het terras was een idee van de directie. Pupa heeft een speelse en poëtische stijl die je misschien niet meteen met luxe associeert. Maar het is net dankzij die tegenstrijdigheid dat we de aura van de luxe achter ons kunnen laten", geeft Anne-Sophie Braine aan.

Live painting © Les Comtes de Méan

Voor de opening van de rooftop maakte de kunstenares met live painting een uniek werk op de chalet-bar dat je meteen in een tropische stemming brengt. Het resultaat: een hooggelegen bar, open van donderdag tot zondag van 14 tot 22 uur, met een sfeer en een ruimte die de platgetreden paden ver achter zich laten. "Ik hou van mijn stad en ben er erg trots op als de handelaars via mijn werk meer zichtbaarheid krijgen. Dankzij dit project heb ik trouwens een plek ontdekt die ik niet kende en mocht ik kennismaken met een dynamisch team. Met mijn tekeningen breng ik meer planten en kleur in de stad en ik vond het echt fijn om hier een jungle te creëren en er een aapje bij te tekenen", vertelt de artieste opgetogen. Zij is ook de vrouw achter L'Appartement, een nomadische galerij die haar tenten tweemaal per jaar in een ander pand opslaat.

In het gezellige salon van Het Atelier du Sélys volgen de ontmoetingen elkaar vol afwisseling op. We hebben nauwelijks afscheid genomen van Pupa, of daar komt Roberto Fernandez van Les Vintrépides al aanzetten. Hun flessen zijn intussen in de rekken van de Bar Urbain te vinden. "We vertegenwoordigen een collectief van Franse en Spaanse wijnbouwers. We importeren en verdelen biologische en biodynamische wijn en wijn uit geïntegreerde wijnbouw. Daarnaast maken we in België rum, gin en sinds kort pastis", vertelt de vertegenwoordiger van Les Vintrépides. Hun boetiek bevindt zich in en Neuvice, de charmante verkeersvrije straat vol ambachtelijke producten.

Pastis Ardent © Les Vintrépides

Klantervaring

Voor Anne-Sophie Braine is niets belangrijker dan hoe de klanten alles voor, tijdens en na hun verblijf ervaren. In het restaurant van het hotel is een nieuwe chef-kok, Arnaud Delvenne, aan de slag. Hij stelt een kaart voor die streekproducten en eigentijdse invloeden samenbrengt. Het wellnesscentrum is dan weer helemaal vernieuwd. Gasten kunnen bovendien kiezen uit verschillende pakketten. Zo omvat de Family-versie een volledig verblijf met een overnachting en een maaltijd, maar ook activiteiten en producten voor kinderen. Dit gebeurt in samenwerking met de Luikse boetiek Wattitude Kids, zodat het hele gezin de belevenis ook thuis nog kan verderzetten. Daarnaast wordt elke maand een themabrunch georganiseerd en kan je op het terras van de Bar Urbain aan yoga doen.

Mogen we al uitzien naar een winterversie van de Bar Urbain in Haute-Savoie stijl? "Daarvoor wachten we nog op de cijfers van deze eerste editie. Maar we zouden het geweldig vinden om Pupa te vragen een wintercollectie te bedenken", lacht Anne-Sophie Braine.