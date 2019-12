In deze rubriek bevragen we ondernemers over hun ervaringen met carrière en stijl. Delphine Van Goethem nam vijf jaar geleden een bedrijf gespecialiseerd in biologische producten over. Met een tweede label, The Bio Veggie Company, wil ze de Belgen overtuigen dat veggie lekker en toegankelijk zijn voor iedereen: 'De volledige biologische markt blijft groeien.'

Spinazieburgers, linzenkroketten of kaasnuggets. Vegetarische opties zijn tegenwoordig eindeloos. 'Onze producten vervangen het stuk vlees op je bord', zegt Delphine Van Goethem. 'We willen niet inboeten op structuren of smaak. We bieden vegetarische alternatieven voor iedereen die af en toe een maaltijd zonder vlees wil eten. Noem het de casual veggie. Daar ligt de toekomst.'

Vijf jaar geleden waagde Van Goethem zich - samen met twee stille vennoten - op de biologische voedingsmarkt. Nochtans was die carrièrewending niet zo vanzelfsprekend. Na een modestudie maakte Van Goethem eigen kledingcollecties die haar tot de catwalks van Milaan en Parijs brachten. Toen ze een gezin wilde starten, waren die langere periodes in het buitenland niet meer zo vanzelfsprekend. Ze besloot de modewereld vaarwel te zeggen en werd kwaliteitsmanagers in een farmabedrijf.

'Het begon snel te kriebelen om iets anders te doen. De uitdaging daar was fijn, maar ik realiseerde me snel dat het niet voor altijd zou zijn.' Tijdens een jaar freelancen als kwaliteitsbewaker, bouwde ze het dossier voor de overname van De Paddestoel, een pionier op het vlak van biologische voeding.

In 2018 draaide The Bio Veggie Company een omzet van 2.260.000 euro. 'Een derde van de Belgen zijn casual veggies', aldus Van Goethem. 'En de volledige biologische markt blijft groeien. Er is oog voor milieu en klimaat. Mensen denken daardoor veel bewuster over hun consumptiepatroon.'

Vroeger leverde Van Goethem vooral aan gespecialiseerde bio- en natuurwinkels. Tegenwoordig zijn de vegetarische burgers, nuggets en kroketten ook bij Bioplanet en Okay (Colruyt Group) te vinden.

. © Astrid Bultijnck

Hoe combineer je werk en privé?

Van Goethem: 'Toegegeven: dat is niet altijd even makkelijk. Mijn vier kinderen zijn ondertussen 13, 12, 11 en 9 jaar. Zij hebben wel wat tijd en aandacht nodig. Daarom ben ik een echte organisatiefreak. Het helpt dat ze erg zelfstandig zijn en weten hoe het leven in elkaar zit. We moeten werken om de rekeningen te betalen. Niets komt vanzelf.

'We zijn ook heel actief in de hockeywereld. Een internationale speler van de eerste ploeg in Temse woont nu bij ons in als au pair. Ze helpt met de opvang, rijdt de kinderen rond, en doet boodschappen. Toch zorgen mijn man en ik dat we zelf voldoende tijd met de kinderen doorbrengen. Er is altijd iemand om 's morgens met hen te ontbijten en 's avond voor het diner.

'De kinderen weten dat we een druk bestaan leiden. Dat hebben we ook met hen besproken. Daarom maakten we een deal: de schoolvakanties zijn heilig en staan helemaal in het teken van de kinderen. Iedere vakantie proberen we eropuit te trekken. Soms is dat heel basic met de tent, andere keren gaan we surfen.'

Ben je soms bewust offline?

Van Goethem: 'Moeilijk. Maar ik besef dat het nodig is, zeker als we op reis zijn. Dan probeer ik zelfs om niet dagelijks mijn e-mails te bekijken of gemiste telefoontjes te beantwoorden.

'Tegenwoordig merk ik ook welke invloed het heeft op een mens om áltijd beschikbaar te zijn. Je zit meteen in de rush en hectiek van de dag. Daarom probeer ik gestructureerd met mijn professionele contacten om te gaan. Ik hoef niet altijd onmiddellijk op alles te antwoorden. En ik start de dag met wat yoga of meditatie. Dat houdt alles in balans.'

Ik geniet meer van een kampvuur in de tuin of een barbecue met vrienden dan een achtgangenmenu in een sterrenrestaurant

Wat is voor jou ultieme luxe?

Van Goethem: 'Tijd hebben en back to basic gaan. Je doet me het meeste plezier door me ergens op pad te sturen met de camper naar een of ander strand. Daar haal ik meer voldoening uit dan een all-in vakantie in een luxehotel.

'En dat geldt ook voor de rest van mijn leven. Ik geniet meer van een kampvuur in de tuin of een barbecue met vrienden dan een achtgangenmenu in een sterrenrestaurant. Mijn professionele leven is erg druk en loopt aan een ijltempo. In mijn vrije tijd wil ik rust.'

Wat is het hoogste dat je wil bereiken in het leven?

Van Goethem: 'Die rust vinden in alle aspecten van mijn leven. Pas op, ik doe mijn werk heel graag. Anders zou ik nu geen bedrijf leiden.

'En ik blijf ambitieus. Ik wil de wereld ook iets bijbrengen. Verbeteren, zelfs. Ik ben veel bezig met milieu en ecologie. We werken bijvoorbeeld al twee jaar aan een oplossing voor onze plastic verpakkingen. In januari vliegt die de deur uit. Dan zullen we met gerecycleerde kartonnen schaaltjes werken. Helaas bestaat er voorlopig nog geen alternatief voor de folie er rond. Onze producten moeten natuurlijk lang genoeg houdbaar blijven.'

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

Van Goethem: 'Ik vind het belangrijk om te groeien en te blijven groeien. Daarom werk ik graag projectmatig. In het eerste jaar heb ik de onderneming efficiënter gemaakt. Het tweede jaar nam ik de kwaliteit van onze producten onder de loep. Daarna volgde een modernisering en automatisering van onze infrastructuur. Het voorbije jaar stond in het teken van ecologische verpakkingen. De resultaten zijn zichtbaar. Daar houd ik van.'

Wat is de meest waardevolle carrièreles die je ooit kreeg?

Van Goethem: 'Doe wat je graag doet. En als dat niet langer het geval is: durf de overstap te maken naar iets anders. Dat deed ik dus toen de kinderen kwamen en later door De Paddenstoel over te nemen.'

Hoe kleed jij je voor je job?

Van Goethem: 'Ik kleed me hoe ik me voel. Dat varieert dus erg (lacht). Ik kan werken waar ik wil en ik krijg niet zo veel bezoekers over de vloer. Soms loop ik dus in mijn yogabroek rond, de volgende dag iets gekleder. Maar je zal me nooit in een mantelpakje vinden. Dat heb ik zelfs niet.'