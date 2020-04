Iedere dinsdag en donderdag kun je luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering maakt Mieke Bruyninckx, juridisch adviseur bij het sociaal verzekeringsfonds van Acerta, ons wegwijs in het kluwen van de verschillende maatregelen waar zelfstandigen recht op hebben.

De economische klap van de coronacrisis laat zich zwaar voelen bij zelfstandige ondernemers in België. De regeringen in ons land brachten verschillende maatregelen in stelling om de inkomstendaling van zelfstandigen op te vangen. Die steunmaatregelen kwamen geen dag te vroeg. Dat blijkt uit de cijfers van onze gast in deze aflevering.

Mieke Bruyninckx is juridisch adviseur bij het sociaal verzekeringsfonds van Acerta. Zij maakt ons wegwijs in het kluwen van de verschillende maatregelen waar zelfstandigen recht op hebben. Ze geeft ook advies over de manier waarop ze dat het best aanpakken, en kijkt vooruit naar hoe de situatie voor ondernemers zal evolueren.

