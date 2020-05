Elke dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar een nieuwe Trends Podcast. In de aflevering van vandaag spreken we met minister Philippe De Backer (Open Vld), de man die bij de start van deze pandemie de tekorten aan medisch materiaal in ons land moest wegwerken.

De belangrijkste les is volgens De Backer dat het in een crisis te lang duurt om te overleggen in een complex land als België. De verschillende scenario's en de te nemen beslissingen moeten klaar liggen. "Dan moet je bij wijze van spreken enkel nog op de startknop drukken."

Minister Philippe De Backer slaagde erin de testcapaciteit in ons land in zeer korte tijd op te schroeven van enkele duizenden naar 25.000 testen per dag. Dat die capaciteit niet van dag één ten volle werd benut, omdat er nog moest worden overlegd over hoe en waar en wanneer, frustreerde de minister. "We zijn natuurlijk een heel complex land. Dat vraagt heel veel overleg. Daardoor verlies je in een crisis cruciale tijd. Dat is absoluut een les die we moeten trekken. Er moeten veel duidelijkere draaiboeken klaarliggen, met duidelijke beslissingen. Die draaiboeken worden nu opgemaakt. Het overleg kost tijd en leidt er soms toe dat er niets wordt beslist. Het ergste in een crisis is niets beslissen. Je kan beter beslissen en vooruitgaan en gaandeweg bijsturen, dan niets beslissen. Het verlammen van het systeem is het ergste."

Over de mondmaskers en de filters die minister Philippe Goffin (MR) en Koen Geens (CD&V) hebben besteld, is de minister redelijk kort. De stoffen maskers voor het grote publiek zijn iets anders dan de medische maskers - chirurgische of FFP2-maskers - waar de taskforce van De Backer verantwoordelijk voor is. Bovendien is het ook niet de bedoeling dat de taskforce eeuwig blijft bestaan. De ziekenhuizen en de bedrijven moeten hun normale leveranciers weer aanspreken en zelf weer bestellingen doen. De bestaande overheidsstructuren moeten de taken van de taskforce op termijn weer overnemen. "Wij registreren alles en documenteren alles. Welke bestellingen wij hebben gedaan, welke leveringen niet aan de kwaliteitseisen voldeden,... het is allemaal publieke informatie."

De Backer is tenslotte ook trots op alle Belgische ondernemers, die zich massaal hebben ingezet om de crisis te lijf te gaan. Eind mei of begin juni zouden de eerste chirurgische maskers van Belgische makelij van de band moeten rollen. Het opschroeven van de testcapaciteit is gelukt dankzij de goodwill van biotechnologie- en farmabedrijven en de universiteiten. Ondernemers hebben creativiteit, innovativiteit en flexibiliteit getoond. Hij houdt ook vast aan zijn plan om uit de politiek te stappen "als deze opdracht is afgerond en er een nieuwe regering is".

