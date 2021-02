Lander Desmedt is CEO bij het Belgische modebedrijf HNST, het bedrijf dat de meest duurzame jeansbroek ter wereld maakt.

Het Belgische modebedrijf HNST (spreek uit: Honest) heeft een reputatie hoog te houden: het maakt de meest duurzame jeansbroek ter wereld. HNST is in 2017 opgericht met een uitgesproken circulaire visie.

CEO Lander Desmedt verduidelijkt in deze podcast hoe het bedrijf precies te werk gaat. Hij spreekt onder meer over wat je krijgt als jeansbroeken in een blender stopt, hoe je statiegeld op kleding kunt heffen en waarom je broeken het best in een elektrolysebad wast.

'We stellen continu het status quo ter discussie en maken geen enkel compromis op duurzaamheid', benadrukt Desmedt. Het doel van de Mechelse start-up is 'de mode-industrie te dwingen om circulair te worden'.

Het Belgische modebedrijf HNST (spreek uit: Honest) heeft een reputatie hoog te houden: het maakt de meest duurzame jeansbroek ter wereld. HNST is in 2017 opgericht met een uitgesproken circulaire visie.CEO Lander Desmedt verduidelijkt in deze podcast hoe het bedrijf precies te werk gaat. Hij spreekt onder meer over wat je krijgt als jeansbroeken in een blender stopt, hoe je statiegeld op kleding kunt heffen en waarom je broeken het best in een elektrolysebad wast. 'We stellen continu het status quo ter discussie en maken geen enkel compromis op duurzaamheid', benadrukt Desmedt. Het doel van de Mechelse start-up is 'de mode-industrie te dwingen om circulair te worden'.