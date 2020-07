In deze aflevering van de Trends Podcast nemen we een duik in de online shoppingwereld met Huub Vermeulen. Als CEO van Bol.com, een van de grootste online winkels en verkoopplatformen in de Benelux, is hij daar de geschikte persoon voor.

CEO Vermeulen legt uit hoe ze bij Bol.com de eerste toestroom van klanten hebben opgevangen bij het begin van de coronacrisis. Snel schakelen, vertrouwen hebben in je medewerkers en maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, waren de speerpunten in hun aanpak.

Verder staan we stil bij de verschillen in online shoppen tussen Nederland en België. Vermeulen helpt bovendien een aantal mythes uit de wereld rond de winstgevendheid en duurzaamheid van e-commerce.

We kijken ook vooruit naar wat de toekomst brengt voor de online handel in de lage landen, en daar laat Huub zich helemaal gaan in een bijna memorabele 'I Have a dream'-speech voor online ondernemen in België en Nederland.

Om nooit een aflevering van de Trends Podcast te missen, kunt u zich abonneren via Google Podcast

Podcast-app van Apple

Spotify

CEO Vermeulen legt uit hoe ze bij Bol.com de eerste toestroom van klanten hebben opgevangen bij het begin van de coronacrisis. Snel schakelen, vertrouwen hebben in je medewerkers en maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, waren de speerpunten in hun aanpak. Verder staan we stil bij de verschillen in online shoppen tussen Nederland en België. Vermeulen helpt bovendien een aantal mythes uit de wereld rond de winstgevendheid en duurzaamheid van e-commerce. We kijken ook vooruit naar wat de toekomst brengt voor de online handel in de lage landen, en daar laat Huub zich helemaal gaan in een bijna memorabele 'I Have a dream'-speech voor online ondernemen in België en Nederland.