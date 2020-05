Elke dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. De gast in deze aflevering is Jan-Emmanuel De Neve. Hij is professor economie aan de Said Business School van Oxford University en hoofd van het Wellbeing Research Centre. In die rol schrijft hij het jaarlijkse World Happiness Report.

De aanleiding voor het gesprek was een uitspraak van Jan-Emmanuel De Neve over een zogenaamde coronataks op ouderen. Dat was een ongelukkig misverstand, zo legt hij uit. Maar deze crisis legt volgens De Neve wel een bepaalde spanning bloot tussen de jonge en oudere generaties. Zo zijn ouderen kwetsbaarder voor het coronavirus, terwijl jongeren kwetsbaarder zijn voor de economische gevolgen van de lockdownmaatregelen. Daarom is er beleid nodig dat die spanning erkent, dat ouderen beschermt en jongeren ondersteunt, zegt De Neve.

Als welzijnseconoom kijkt hij met een andere bril naar deze crisis en naar de economie in het algemeen. In de podcast legt hij uit hoe dat idee van welzijn beleidsmakers en economen kan helpen om een beter beleid te voeren. Hij vertelt hoe welzijn in economische modellen in te zetten is, hoe het kan helpen om tot de beste mogelijke exit uit deze crisis te raken en hoe het alomtegenwoordige bbp niet de beste graadmeter is om op te steunen.

Ten slotte geeft De Neve enkele inspirerende voorbeelden van landen en regeringsleiders die hun beleid expliciet enten op welzijn en welke resultaten dat geeft.

