Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering duikt fiscaal advocaat Michel Maus van Bloomlaw in de Belgische geschiedenisboeken op zoek naar oplossingen. Kunnen een oorlogs- of een crisisbelasting zoals die na de tweede wereldoorlog en na de oliecrisis werden ingevoerd straks de economische heropbouw van ons land helpen betalen?

Michel Maus wijst ook op een aantal mankementen in het Belgische fiscale systeem die er al sinds de zesde staatshervorming zijn, maar ons ook nu weer parten spelen. Kan federaal minister van Financiën, Alexander De Croo (Open VLD), zijn belofte waarmaken dat alle premies die de regio's uitdelen belastingvrij zijn? Hij zal daarvoor nog eerst langs het parlement moeten passeren. Hopelijk krijgt hij iedereen in dit verdeelde land mee.

In het hele land komen er om 20 uur mensen op straat om te applaudisseren voor de hulpverleners. Maus vraagt zich af of de bevolking straks evenveel fiscale solidariteit zal tonen. Hij vindt de coronacrisis een uitgelezen kans voor politici om aan de bevolking te tonen waarvoor ze belasting betalen.

We hebben in België overvolle ziekenhuizen zoals in Italië en Spanje kunnen vermijden, met maatregelen zoals de lockdown. De overheid doet er ook alles aan om de koopkracht van de mensen overeind te houden. In heel veel landen bestaat er niets zoals de uitkering voor tijdelijke werklozen en de premies voor zelfstandigen die de deuren moesten sluiten. 'We betalen veel belastingen in dit land, maar er komt wel iets voor in de plaats terug', besluit Maus.

