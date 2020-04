Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. Vandaag spreken we met techondernemer en -investeerder Jurgen Ingels van Smartfin Capital over de impact van corona op de Belgische start-ups.

Het virus knijpt veel jonge groeibedrijven financieel de strot toe. Veel van hen zien hun omzet volledig wegvallen en meer kapitaal ophalen is heel moeilijk in de huidige situatie. Ons land dreigt daarmee een schare aan beloftevolle bedrijven, cruciale technologieën en baanbrekende innovaties te verliezen.

Daarom is er volgens Ingels dringend een reddingsplan nodig voor start-ups. Hij legt uit hoe hij dat zou optuigen moest hij aan de knoppen zitten. En... hij zou geen ondernemer zijn moest hij in deze crisis ook geen kansen zien om er uiteindelijk beter uit te komen in het post-coronatijdperk.

