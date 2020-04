Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. Vandaag is Edward Roosens, hoofdeconoom bij het Verbond van Belgische Ondernemingen, aan het woord.

Behalve een gezondheidscrisis heeft het coronavirus ook een economische crisis veroorzaakt. Hoofdeconoom bij het Verbond van Belgische Ondernemingen Edward Roosens vertelt in deze aflevering welke Belgische sectoren het zwaarst getroffen zijn, hoe zwaar de economische schade kan worden en welke overheidsmaatregelen in stelling zijn gebracht om die schade te beperken. Volgens Roosens is de crisis heftig, maar gelukkig ook tijdelijk. Meer analyse en advies van het VBO over de impact van covid-19 hoort u in de podcast:

