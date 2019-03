Wat managers kunnen leren van sciencefiction

Wat als de zon plots begint uit te zetten, en de mensheid het giganteske plan opvat de aarde naar een ander sterrenstelsel te verplaatsen? Dat is het plot achter The Wandering Earth, een kortverhaal van de grote ster van de Chinese sciencefiction Liu Cixin, dat onlangs werd vertaald naar het grote scherm. De schrijver staat ook op het leeslijstje van ondernemer en auteur Peter Hinssen. Voor Hinssen en heel wat andere bedrijfsleiders zijn dat soort verhalen meer dan escapisme. Fictie helpt hen na te denken over de toekomst en zeker in de technologiesector is sciencefiction een belangrijke inspiratie voor bedrijfsleiders. Zo verklaarden grote namen zoals Elon Musk en Jeff Bezos zich al fan van het genre en raden organisaties zoals PwC bedrijven zelfs aan sciencefictionschrijvers als consultants in te huren. Ook in België vinden ondernemers, managers en consultants inspiratie in verhalen uit de verre toekomst.

