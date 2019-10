Met twintig investeringen op de teller nadert het eerste fonds van de durfkapitaalinvesteerder Volta Ventures zijn doelstelling. Met Volta II staat een nieuw fonds in de steigers. Tijd om de balans op te maken.

Het tweede fonds van Volta Ventures, Volta II, is in de maak, maar details zijn er nog niet. Wel is duidelijk dat het model en de positionering ervan een doorslag worden van het eerste fonds. Ook de inleg is vergelijkbaar: iets meer dan 50 miljoen euro. Volta Ventures werd in 2015 opgericht en het eerste fonds zamelde 55 miljoen euro in bij een dertigtal klinkende namen uit de Vlaamse ondernemerswereld, onder wie Marc Coucke, Peter Hinssen en Michel Akkermans, die ook een operationele rol speelt binnen Volta.

Is er nog wel plaats voor een tweede fonds? "We merken dat in de fase waarop wij focussen - pre seed en seed - minder investeerders voorhanden zijn", zegt Frank Maene, managing partner van Volta Ventures. "Crowdfunding slaat minder aan en bij een aantal businessangels is het geduld een beetje op, nadat ze meerdere mislukkingen hebben gezien of meegemaakt. Daarom denken wij dat de timing opnieuw goed zit en dat er zich nieuwe kansen aandienen voor ons." Als alles goed gaat, moet het nieuwe fonds in 2020 concreet gestalte krijgen.

2000 financieringsaanvragen

Volta Ventures investeert in een heel vroeg stadium - 'zaaigeld' in het jargon - in digitale software- en internetstart-ups uit de Benelux. Het eerste bedrag dat die toegestopt krijgen, schommelt gemiddeld rond 1 miljoen euro, al kan dat ook minder zijn. Sinds zijn lancering investeerde de Belgische durfkapitalist in achttien start-ups, hoofdzakelijk in België en Nederland. Volta Ventures heeft kantoren in beide landen. Het aantal investeringen is vrij beperkt, aangezien het management van het fonds elk jaar 2000 financieringsaanvragen krijgt.

De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit software- en internetbedrijven, maar wel in uiteenlopende domeinen: gezondheid met Fibricheck; marketing met Qualifio; fintech met Cashforce, Yields.IO en Keyrock; en vastgoed met Nodalview en SweepBright. In die start-ups investeerde het fonds al vrij vroeg, want het wordt graag betrokken bij het traject van de ondernemers.

Matig succes

"Wij zochten een durfkapitalist die meedenkt over de strategie en de uitbouw van onze start-up", zegt Thomas Lepelaars van Nodalview, een bedrijf waarin Volta Ventures enkele maanden geleden 1,7 miljoen investeerde.

Een van de succesvolle start-ups in de portefeuille van Volta Venture is Sentiance. Dat Antwerpse bedrijf capteert gegevens van sensoren en analyseert zo het gedrag van de gebruikers. Van alle start-ups van Volta Ventures staat Sentiance, dat is opgericht in 2012, wellicht het verst. Het haalde in meerdere rondes al ruim 26 miljoen euro op: waaronder 1,5 miljoen euro in 2015 bij Volta en Qbic, en later onder meer bij Samsung en KPN. Begin dit jaar verwierf het Britse technologiebedrijf MESH 80 procent van het bedrijf.

"Aanvankelijk investeerde Volta Ventures in piepjonge ondernemingen, maar met matig succes", zegt een expert in de financiering van de digitale sector. Het klopt dat Volta Ventures met die heel jonge bedrijven weleens averij opliep. Flavr en Bitsensor trokken er al snel de stekker uit. "Dat is normaal", nuanceert Frank Maene. "Het start-upwereldje is uiterst risicovol en we weten dat slechts één op de tien bedrijven uitgroeit tot een groot succes. Dat succes moet de verliezen compenseren van de start-ups die de mist ingaan. Dat is nu eenmaal eigen aan het model van durfkapitalisten."

Net zoals de gemiste kansen - start-ups die Volta afwees, maar die het wel maakten. Voorbeelden zijn het Waalse Odoo en het Franse Critea, dat nu noteert op de Amerikaanse beurs en geschat wordt op ruim 1,2 miljard dollar.

Theoretische waarde

Volgens de sectorspecialist investeert Volta Ventures sindsdien "iets hogere bedragen en in bedrijven die al wat verder staan. Dat is minder risicovol en de problemen doen zich dan iets later voor." Ook daarover is Frank Maene realistisch: "Hoogstwaarschijnlijk zullen nog wel andere ondernemingen in onze portefeuille failliet gaan. Wij weten dat, en in onze business houden we daar rekening mee. Maar in dit stadium is de balans van onze bedrijven positief, ook al vallen er vier kleine mislukkingen te betreuren." Maene bedoelt dat de totale waarde van de aandelen van Volta Ventures in de start-ups waar het fonds geld in stopte, hoger ligt dan de bedragen die het fonds heeft geïnvesteerd.

Maar die waarde is wel theoretisch, zolang geen enkel bedrijf is verkocht. "Voor een verkoop is het nog een beetje te vroeg", vindt Frank Maene. "We zijn er niet op uit dat het miljoen dat we in een bedrijf investeren na negen maanden al 2 miljoen waard is. Op papier lijkt dat een prima rendement, maar het is niet onze bedoeling. Wat we dan wel willen? Groei zien en er na vijf à tien jaar vijf à tien keer het geïnvesteerde bedrag uithalen."

Kritische waarnemers vinden het vreemd dat maar weinig start-ups van bij Volta Ventures al grote kapitaalrondes achter de rug hebben waarbij ze 40 of 50 miljoen euro op wisten te halen. Frank Maene reageert: "Onze portefeuille is nog vrij jong. Sommige start-ups zijn bezig 2 tot 10 miljoen euro op te halen, andere meer. In 2020 zal er beslist een en ander bewegen."

Het fonds is nu halfweg. Wellicht zal het nog een of twee keer investeren in nieuwe start-ups. De rest van het geld zal het gebruiken om de volgende kapitaalrondes van de bedrijven in zijn portefeuille te begeleiden.