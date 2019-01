Vertrouwen Duitse ondernemer zakt tot laagste peil in bijna drie jaar

De Ifo-index voor de grootste economie van Europa daalde van 101,0 in december tot 99,1 in januari. Het is de vijfde opeenvolgende maand dat de vertrouwensindex daalt. De barometer die dat vertrouwen meet, staat nu op het laagste peil sinds februari 2016.

Door die aanhoudende terugval rijzen er twijfels over het vermogen van Duitsland om te herstellen van een dip vorig jaar, toen er nipt een recessie vermeden werd. Bovendien bleek uit een afzonderlijk rapport eerder deze maand dat de Duitse industriële productie in november met 4,7 procent gedaald is in vergelijking met een jaar eerder. Dat stemt overeen met de sterkste terugval sinds 2009.

Volgens Ifo-voorzitter Clemens Fuest neemt de onrust bij de Duitse bedrijfsleiders toe, en kampt Duitsland met een economische terugval.

Maar volgens Alexander Krüger, econoom bij Bankhaus Lampe, draait de Duitse economische motor nog steeds behoorlijk. 'De economie is nog ver verwijderd van een echte recessie', aldus Krüger in een reactie aan Die Welt.

Donderdag schetste ECB-voorzitter Draghi in zijn toelichting bij het rentebesluit veeleer sombere vooruitzichten voor de economie van de eurozone. 'De hardnekkigheid van onzekerheden met name wat betreft geopolitieke factoren en de dreiging van protectionisme wegen op het economische sentiment', aldus Dragh, die daarmee verwees naar de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.