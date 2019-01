Duitse economie vermijdt nipt recessie

De economische groei in Duitsland is vorig jaar vertraagd tot 1,5 procent. Daarmee registreert de grootste economie van de eurozone de zwakste groei in vijf jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van het statistiekbureau Destatis.

De Duitse economie was in het derde kwartaal gekrompen (met 0,2 procent), maar kon in de laatste drie maanden van het jaar toch weer aanknopen met groei. Een beperkte groei, aldus Destatis, maar voldoende om een recessie te vermijden. Er is sprake van een recessie wanneer een economie twee kwartalen op rij krimpt.

Hoewel het om een voorlopige raming gaat, verwacht het statistiekbureau voor het vierde kwartaal van vorig jaar geen negatief cijfer. 'We zien tekenen van licht herstel', aldus Tanja Mucha, die bij Destatitis mee de berekeningen van de bbp-cijfers maakt. 'We verwachten een lichte groei', aldus Mucha, die eraan toevoegt dat de voorlopige raming gebaseerd is op ongeveer de helft van de gegevens voor het vierde kwartaal.

Over het volledige jaar 2018 bedroeg de toename van het Duitse bbp volgens de eerste raming dus 1,5 procent, duidelijk minder dan de 2,2 procent die zowel in 2016 als 2017 werd verwezenlijkt.

De Duitse economie ondervond vorig jaar hinder van de wereldwijde handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en onzekerheid door de brexit. Daardoor kwam de export van Duitsland onder druk te staan. Daar kwamen nog eens productieproblemen in de Duitse auto-industrie bovenop.

Het voorbije jaar was wel het negende opeenvolgende jaar van groei, sinds de Duitse economie in 2010 de recessie als van de wereldwijde financiële crisis achter zich kon laten. Duitsland is als een van de sterkste economieën ter wereld de eerste die bbp-cijfers van 2018 publiceert. Niet onbelangrijk, want de economie van het op twee na na grootste exportland ter wereld wordt beschouwd als een graadmeter van de wereldeconomie.