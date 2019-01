Vertrouwen Belgische CEO daalt verder

Net als in Duitsland het geval is, smelt ook bij ons het ondernemersvertrouwen verder weg. De NBB-indicator die dat vertrouwen peilt, klokt in januari af op -1,5, tegenover -0,9 in december en +0,4 in november. Daarmee belandt de vertrouwensindicator op het laagste peil sinds september 2017.

Volgens de peiling van de Nationale Bank verslechterde het ondernemingsklimaat in de handel ( van 0,6 tot -5,4) en, voor de tweede opeenvolgende maand, in de dienstverlening aan de bedrijven (van 6,6 tot 3,3), en in de bouwnijverheid (van 4,6 tot 1,9).

Ondernemers uit de verwerkende nijverheid (van -4,0 tot -3,1) waren daarentegen iets optimistischer dan in december.

De terugval in de handel is volgens de NBB toe te schrijven aan een neerwaartse herziening van de vraagvooruitzichten en van de verwachte bestellingen bij de leveranciers.

In de dienstverlening aan bedrijven hebben de ondernemers hun huidige en toekomstige activiteiten opnieuw negatiever beoordeeld en verwachten ze een sterkere inkrimping van de algemene marktvraag. In de bouwnijverheid vloeit het vertrouwensverlies uitsluitend voort uit negatieve ontwikkelingen ten opzichte van de voorgaande maand, zowel voor de orderpositie als voor het gebruikte materiaal. De lichte versteviging in de verwerkende nijverheid berust dan weer enkel op een positievere beoordeling van de totale orderpositie, meldt de NBB.