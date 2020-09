Het Antwerpse InviteDesk ontwikkelt eventmarketingsoftware. Ondanks de impact van de coronacrisis op evenementen rondde de start-up zopas een kapitaalsverhoging van ruim een half miljoen euro af.

Wat doet InviteDesk? "We ontwikkelen software waarmee marketeers en verkopers hun meest waardevolle klanten en potentiële klanten op hun evenementen kunnen krijgen", zegt Jan Heiremans, die InviteDesk samen met Mark Van der kinderen oprichtte in 2018. "Onze tool biedt een unieke oplossing om het volledige proces efficiënt te doen verlopen." Waarom is dat belangrijk? "Evenementen nemen een grote hap uit het marketingbudget van bedrijven. De juiste personen op je event krijgen is cruciaal om je investering te doen renderen. Dat kan door goed te communiceren met je klanten, marketeers en verkopers te doen samenwerken en altijd over de juiste data te beschikken." Wat zijn de grootste troeven? "Het gebruiksgemak is een belangrijke troef. Je halveert de tijd die je spendeert aan de uitnodigingen en je benut je plaatsen beter. In coronatijden, waarin events kleinschaliger zijn en de kwaliteit van de gasten doorslaggevend is, is dat nog belangrijker. De kostprijs van het gebruik van InviteDesk is doorgaans lager dan die van één deelnemer aan het evenement." Wie zijn de klanten? "Ons klantenbestand bestaat uit meer dan vijftig bedrijven, waaronder banken, logistieke en transportbedrijven, advocatenkantoren, autofabrikanten, facilitaire bedrijven en groothandels. We zijn vooral actief in België, maar willen ook uitbreiden naar het buitenland." Wie zijn de financierders? "Initieel hebben we een half miljoen euro geïnvesteerd, samen met geld van familie en smart money (investeerders die het bedrijf ook met hun kennis helpen, nvdr). Philip Maeyaert (ex-Deloitte) en Jo Goossens (SDM-Valorum) deden mee, en Jo's zoon Matthias stapte operationeel in. Vorige week hebben we een kapitaalverhoging van ruim een half miljoen euro afgerond." Via het businessangelnetwerk BAN Vlaanderen doet ook Anthony Brenninkmeijer mee. Wat is de ambitie? "De helft van dat kapitaal gebruiken we voor de uitbouw van onze software. De rest gaat naar investeringen in inboundmarketing (marketingstrategie om klanten te lokken met online-informatie, nvdr) en de internationale expansie. We willen onze inkomsten in vier jaar vertienvoudigen tot een recurrente omzet van 2 miljoen euro tegen eind 2023."