De start-up Macty maakt slimme software die consumenten via artificiële intelligentie en beeldherkenning persoonlijke suggesties geeft. Kledingzaken kunnen zo meer en beter verkopen.

Susana Zoghbi verliet enkele jaren geleden haar geboorteland Venezuela en woonplaats in Canada om in België te studeren. Ze raakte zo verknocht aan ons land dat ze na het behalen van haar doctoraat computerwetenschappen besloot hier te blijven. Samen met Ken Van Eyndonck richtte ze in 2017 Macty op, een start-up die via slimme beeldanalyses winkelervaringen verrijkt. Winkels die gebruikmaken van de Complete the Look-applicatie bieden consumenten de mogelijkheid foto's van kledij te uploaden. Zelflerende algoritmes tonen vervolgens de best overeenstemmende producten in het winkelaanbod.

...