Het softwareplatform van het West-Vlaamse BrightAnalytics verbindt financiële gegevens van een bedrijf aan operationele data. Het fintechbedrijfje is de opstartfase ontgroeid en begint in Nederland aan zijn internationale groei. "Tot begin dit jaar wachtten we gewoon tot onze telefoon ging."

Terwijl de meeste jonge technologiebedrijfjes jaren nodig hebben om rendabel te worden, was het in 2014 opgerichte BrightAnalytics meteen zelfbedruipend. Terwijl heel wat ondernemers in de opstartfase een beroep doen op begeleidingstrajecten van acceleratoren, dopten de drie oprichters van het fintechbedrijf hun eigen boontjes. Terwijl het gros van de start-ups elkaar opzoekt en zich vestigt in de grote steden, opereert BrightAnalytics vanuit Hooglede, niet ver van Roeselare.

De drie oprichters Olivier Seynhaeve, Merijn Demuynck en Lode Bogaert werkten vroeger voor het uitzendbureau Accent (nu House of HR). "Samenwerken met de oprichters Conny Vandendriessche en Philip Cracco wakkerde onze ondernemersgeest aan", zegt Merijn Demuynck. Het drietal stapte in consulting en in 2014 ontstond uit zo'n consultingopdracht BrightAnalytics.

Het bedrijf ontwikkelde een platform voor de rapportering van financiële en operationele cijfers, en het giet de gegevens in intuïtief bruikbare rapporten. "Meestal leest enkel de financieel directeur die rapporten, maar doordat ons platform zo intuïtief is, zien we dat ook de CEO, de raad van bestuur en het managementteam het platform gebruiken", zegt Lode Bogaert.

In 2017 haalden de drie oprichters serieel ondernemer Jurgen Ingels aan boord. Hij bouwde met de betaalsoftwarespecialist Clear2Pay al met succes een fintechbedrijf uit, dat hij in 2014 verkocht. Via zijn durfkapitaalfonds SmartFin Ventures bezit Ingels 10 procent van BrightAnalytics. De overige 90 procent blijft in handen van de oprichters. In de portfolio van SmartFin zitten naast BrightAnalytics ook andere techbeloftes als The Glue, Silverfin of Cumul.io. "Uniek is dat BrightAnalytics financiële data koppelt aan operationele data, en dat het daar een dashboard van maakt", zegt Jurgen Ingels. "Financiële en operationele data groeien almaar meer naar elkaar toe. Je kunt ze beter samen beheren. BrightAnalytics is daarin een voorloper."

Klanten

"Onze klanten zijn vrij complexe ondernemingen", zegt Merijn Demuynck. "Ze bestaan uit meerdere bedrijven of hebben meerdere boekhoudsystemen, ze werken internationaal of hebben overnames gedaan. We mikken op bedrijven met 5 tot 500 miljoen euro omzet. We hebben de ambitie ze te kunnen bedienen tot ze rond het miljard euro zitten." Sinds begin dit jaar werkt BrightAnalytics samen met KBC Corporate Banking. Zodra ze een bepaalde omzet halen, verwijst de bank ze voor hun rapportering door naar BrightAnalytics.

Bij de oprichting voerden de oprichters veel consultingopdrachten uit om inkomsten binnen te krijgen. Naarmate het bedrijf meer klanten overtuigde, bouwden ze de consulting af. Het bedrijf groeide op eigen kracht. Jurgen Ingels werd vooral binnengehaald om zijn ervaring en zijn kennis. Hij is de voorzitter van de raad van bestuur, waarin ook Roel Caers zit. Caers is CEO van Guardsquare, waar Ingels jaren geleden al in investeerde, en helpt BrightAnalytics met zijn sales- en marketingstrategie. De Leuvense appbeveiliger Guardsquare, opgericht door ex-judoka Heidi Rakels en Eric Lafortune, reed tot nu een haast foutloos parcours. Begin dit jaar investeerde het Amerikaanse investeringsfonds Battery Ventures 29 miljoen euro in het bedrijf.

OLIVIER SEYNHAEVE, LODE BOGAERT EN MERIJN DEMUYNCK "Nederland pakken we nog aan met eigen middelen." © Emy Elleboog

BrightAnalytics gaat dit jaar richting een omzet van 2 miljoen euro, maar staat pas aan het begin van zijn internationalisering. "Tot begin dit jaar wachtten we gewoon tot onze telefoon ging. Klanten brachten nieuwe klanten aan", zegt Merijn Demuynck. "De opstartfase is achter de rug, we komen nu in de groeifase."

BrightAnalytics trekt dus naar het buitenland. Nederland is de eerste stop. "We hadden al Nederlandse klanten, maar die waren toevallig binnengewaaid", vertelt Bogaert. "Nu wordt het een echte lancering. We gaan proactief de markt op."

Rotterdam

In oktober gaan de West-Vlamingen naar beurzen in Nederland en openen ze in Rotterdam een kantoor met drie mensen. Uit die eerste buitenlandse ervaring hoopt het bedrijf dan lessen te trekken over hoe het ook andere markten kan aanboren. "We starten niet in tien landen tegelijk, om dan ook in tien landen dezelfde fout te maken", stelt Lode Bogaert. "We zullen nu leren hoe je vanop afstand een salesteam aanstuurt en hoe je met cultuurverschillen omgaat. We hebben nog veel te leren."

Volgens Jurgen Ingels kan BrightAnalytics het nieuwe Guardsquare worden. Vanwaar komt die vergelijking? Net als Guardsquare heeft BrightAnalytics een eenmalige installatie en recurrente inkomsten. Guardsquare is er ook lang in geslaagd te groeien zonder kapitaal op te halen en het haalde ook al snel een positieve cashflow. BrightAnalytics haalde in 2017 een kasstroom van 221.294 euro. "Onze ambitie was cash op te bouwen en het geld te investeren in het bedrijf", zegt Lode Bogaert. "Nederland pakken we nog aan met eigen middelen, maar op een bepaald moment moeten we het kapitaal openstellen, om een paar versnellingen hoger te kunnen schakelen."

Het grootste gevaar verwacht Jurgen Ingels van de grote consultancybedrijven. "BrightAnalytics biedt bedrijven tools aan om hun bedrijf te verbeteren door financiële en operationele informatie te combineren. Dan ga je in tegen de macht van de consultants." Voorlopig valt het nog mee met de concurrentie, zegt Lode Bogaert: "We hebben twee soorten concurrenten. Consultants die zelf een tool maken, zoals wij vroeger deden. Dat is enorm tijdrovend. Bij grote bedrijven kom je weleens de grote internationale spelers tegen, die vooral aan multinationals verkopen. Het streelt ons ego wel dat we met zo'n internationaal pakket vergeleken worden. De prijs daar ligt hoger, het is gewoon een ander segment."

Personeel

De groeischeut van twintig naar meer dan dertig personeelsleden is voor veel start-ups een heikel moment, omdat dan vaak een nieuwe managementlaag tussen de oprichters en de werknemers schuift. Bij BrightAnalytics is het niet anders. "Bij Accent hadden we vroeger elk een team van twintig tot dertig mensen", zegt Lode Bogaert. "We weten dus wel hoe we daarmee om kunnen gaan. Dat we bij Roeselare zitten, is een strategische keuze geweest. Er zijn niet zo heel veel technologiebedrijven in de streek. Als je naar Gent of Antwerpen gaat, is de concurrentie om goede softwareontwikkelaars aan te trekken, veel groter. Wij vinden ze wel en kunnen ze ook houden."

Bogaert en Demuynck zijn er niet rouwig om dat de eerste jaren achter de rug zijn. "Als je boeken leest van ondernemers die al geslaagd zijn, zeggen ze altijd dat de beginfase het leukst is. Ik vind dat niet", zegt Merijn Demuynck. "De eerste maanden moesten we consultingopdrachten doen en intussen zo veel mogelijk investeren in ons product. Zelf hou je niets over. Je hebt je thuissituatie en stress, maar je hebt niet veel inkomsten. Je moet elke euro twee keer omdraaien. We hebben de tafels in dit kantoor zelf in elkaar gezet." Lode Bogaert vult aan: "Nu we aan de groeifase kunnen beginnen, is het superfun. Het product staat er, we hebben veel klanten, die ambassadeurs zijn. Die versnelling is het leukste."