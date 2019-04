Ondernemers Peter Hinssen en Pascal Coppens over China: 'In negen op de tien gevallen laat de overheid de markt het eerst zelf oplossen'

Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

De opkomst van China en zijn techbedrijven is geen bedreiging maar een kans, vinden Peter Hinssen en Pascal Coppens. De eerste kent Silicon Valley door en door, de andere is thuis in de Chinese techscene. Ze zijn het er roerend over eens dat Chinese bedrijven even goed of zelfs beter zijn in innovatie.

PASCAL COPPENS EN PETER HINSSEN "Chinezen leren door te doen, wij door na te denken. Dat is een groot cultuurverschil." © Jonas Lampens