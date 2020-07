De coronacrisis brengt heel wat uitdagingen voor middenmanagers naar boven. Het nieuwe mentoringnetwerk van Ambits biedt een helpenden hand.

Waaruit bestaat de dienstverlening van Ambits?

"Onze businessmentoring wil het middenkader helpen op het gebied van peoplemanagement", zegt oprichter Gerrit Sarens, die ruim tien jaar toegepaste economie aan diverse universiteiten doceerde. "Middenmanagers zijn vaak de vergeten laag in organisaties. Ze dragen nochtans veel verantwoordelijkheden en zijn cruciaal voor het omzetten van plannen in realiteit."

Hoe groot is de behoefte aan ondersteuning?

"In deze tijden van verandering is de behoefte aan businessmentoring groter dan ooit. Bovendien heeft de coronacrisis heel wat problemen aan het licht gebracht. Veel middenmanagers bleken daar niet op voorbereid te zijn. Bedrijven beseffen dat een goede ondersteuning cruciaal is, zeker omdat we in bedrijven voorgoed anders gaan werken en samenwerken."

Is er nog ruimte voor nieuwe spelers?

"Er bestaan veel opleidingen voor leiderschap en peoplemanagement. Ze vormen een goede basis, maar ze zijn vaak theoretisch en algemeen. Businessmentoring is concreter en richt zich op specifieke problemen. In tegenstelling tot een klassieke coach start een businessmentor meteen vanuit zijn praktische ervaring om de middenmanager een duw in de goede richting te geven."

Waaruit bestaat het team?

"Onze community van dertig mentors vormt het hart van Ambits. Dat zijn senior professionals die hun kennis, wijsheid en littekens willen delen met anderen. Ik houd me bezig met de businessdevelopment en algemeen management. Mijn zakenpartner Vincent Fierens focust op de strategie, de marketing en de communicatie."

Hoe ziet Ambits zijn groei in de komende jaren?

"We willen de referentie worden in de Benelux in peoplemanagementbegeleiding. Ambits focust op twee pijlers: businessdevelopment en de verdere uitbouw van het mentornetwerk. Ons concept is alvast makkelijk kopieerbaar naar andere landen."

"Onze businessmentoring wil het middenkader helpen op het gebied van peoplemanagement", zegt oprichter Gerrit Sarens, die ruim tien jaar toegepaste economie aan diverse universiteiten doceerde. "Middenmanagers zijn vaak de vergeten laag in organisaties. Ze dragen nochtans veel verantwoordelijkheden en zijn cruciaal voor het omzetten van plannen in realiteit." "In deze tijden van verandering is de behoefte aan businessmentoring groter dan ooit. Bovendien heeft de coronacrisis heel wat problemen aan het licht gebracht. Veel middenmanagers bleken daar niet op voorbereid te zijn. Bedrijven beseffen dat een goede ondersteuning cruciaal is, zeker omdat we in bedrijven voorgoed anders gaan werken en samenwerken." "Er bestaan veel opleidingen voor leiderschap en peoplemanagement. Ze vormen een goede basis, maar ze zijn vaak theoretisch en algemeen. Businessmentoring is concreter en richt zich op specifieke problemen. In tegenstelling tot een klassieke coach start een businessmentor meteen vanuit zijn praktische ervaring om de middenmanager een duw in de goede richting te geven." "Onze community van dertig mentors vormt het hart van Ambits. Dat zijn senior professionals die hun kennis, wijsheid en littekens willen delen met anderen. Ik houd me bezig met de businessdevelopment en algemeen management. Mijn zakenpartner Vincent Fierens focust op de strategie, de marketing en de communicatie." "We willen de referentie worden in de Benelux in peoplemanagementbegeleiding. Ambits focust op twee pijlers: businessdevelopment en de verdere uitbouw van het mentornetwerk. Ons concept is alvast makkelijk kopieerbaar naar andere landen."