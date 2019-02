Kies mee de CSR Professional van 2018

Eric de Deckere werd vorig jaar verkozen tot CSR Professional van het jaar bij de grote bedrijven, en Philip Van Kelst bij de kmo's. Corporate Social Responsibility (CSR) is de Engelse term voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De genomineerden zijn mensen die in hun organisatie een strategische en onmisbare CSR-rol spelen als motivator, inspirator of implementator. Dat kan onder meer als CEO, hr-manager, marketeer, projectleider of eventmanager. Vanaf dit jaar is er maar één categorie meer voor alle bedrijven, maar is er wel één Nederlandstalige en één Franstalige winnaar. Nog een nieuwigheid is dat er ook twee CSR Pioneers worden verkozen om de beste praktijk of project te belonen.

Erik de Deckere en Philip Van Kelst maakten voor deze nieuwe editie ook deel uit van de uitgebreide jury, onder het voorzitterschap van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). De jury herleidde de inschrijvingen tot een shortlist van vijf kandidaten per taalrol. Zij konden hun dossier mondeling verdedigen. Opvallend is dat steeds meer voorzitters van sectorfederaties in de jury zitten, met onder meer Bart Buysse (Fevia), Karel Van Eetvelt (Febelfin) en Robert de Mûelenaere (Confederatie Bouw).

De drie Nederlandstalige finalisten zijn Michel Germanès, managing director bij de koffie-importeur Efico, Ann Claes, chief buying officer bij de modeketen JBC en Pascale Van Damme, VP & managing director bij Dell EMC BeLux. Aan Franstalige kant zijn de genomineerden Corine Athas, CSR Advisor bij Infrabel, Julien Jacquet, oprichter Permafungi, en Pascal Léglise, CSR Director bij Carrefour Belgium.

De punten van de professionele jury tellen mee voor 60 procent van de score. U kunt online stemmen via deze link. Deze stemmen van het publiek tellen mee voor 20 procent van het resultaat. De laatste 20 procent komt van de aanwezigen op het event op 21 februari, waar de winnaars worden bekendgemaakt.

Organisator time4society, een vzw die bedrijven en non-profitorganisaties samenbrengt rond duurzaamheid, riep de prijs in het leven om het draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de samenleving te verbreden. Bedrijven ondernemen op duurzame wijze als ze niet enkel winst nastreven, maar ook rekening houden met hun impact op de mens en het milieu. In het Engels zijn dat de drie P's: people, planet en profit (mens, milieu en winst).