In beeld: maak kennis met de Limburgse Gazellen

Trends stelt elk jaar de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2019 opende met de rangschikking voor Brussel. Dit keer brengen we de rangschikking voor Limburg.

In de categorie grote bedrijven is Cegeka de uitblinker. Bij de middelgrote bedrijven gaat de eer naar Yontec, bij de kleine bedrijven is C&G de primus. Zij zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen.

Meer toelichting bij de Limburge Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote Gazellen vindt u in Cegeka, Yontec en C&G zijn de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen