Cegeka, Yontec en C&G zijn de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen

Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven van het land. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken kon u al de rangschikking raadplegen van Brussel en Vlaams-Brabant. Deze week is Limburg aan de beurt.

De rangschikking kunt u zien via de links onderaan dit artikel. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking. Concreet bekijken we de groei van omzet, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt.

De nummer 1 krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen, maar niet altijd. Aan de bekroning tot Ambassadeur zijn een aantal bijkomende voorwaarden verbonden, zoals operationele onafhankelijkheid. Zo mag het bedrijf bij zijn groei niet geholpen zijn geweest door een moederbedrijf. Daarom ook kan een dochter van een buitenlands bedrijf geen Ambassadeur worden. Zo zijn er nog andere voorwaarden. Het hoogst gerangschikte bedrijf dat aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat het op nummer 3 of 4 bijvoorbeeld.

De Limburgse Ambassadeurs: Cegeka, Yontec en C&G

De Ambassadeur in de categorie grote Gazellen is Hasseltse IT-bedrijf Cegeka, met als kersverse CEO Stijn Bijnens, die jarenlang aan de leiding stond van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. In de periode 2013-2017 spurtte de omzet van Cegeka van 121 miljoen euro naar bijna 190 miljoen euro. "De groei was organisch over alle divisies heen en dat zowel bij bestaande klanten als bij nieuwe zoals Eandis, Q-Park en Carglass", analyseert Stijn Bijnens. "De grote sterkte van dit bedrijf is dat het twee competenties combineert: de ontwikkeling van applicaties en het beheer van infrastructuur. Beide domeinen groeien steeds meer naar elkaar toe en dat is een goede basis voor verdere groei."

Bijnens ziet een evolutie bij de medewerkers. Het gaat lang niet meer alleen over technologische profielen. "We zoeken steeds meer naar veelzijdige businessconsultants met een grondig inzicht in bepaalde bedrijfsprocessen en sectoren. We vissen steeds vaker in de vijver van economen. Je moet weten dat de klant niet altijd weet wat hij precies wil. Een econoom begrijpt de noden van de klant beter en dat is een belangrijke troef in ons streven naar customer intimacy."

Bij de middelgrote Gazellen is Yontec de Ambassadeur. Yontec is een specialist in industrieel onderhoud en doet ook de volledige insourcing van technische diensten. De klantenportefeuille valt uiteen in twee grote groepen. In de logistieke sector zijn zowat alle grote pakjesbedrijven kind aan huis bij Yontec. De tweede pijler zijn productiebedrijven. Het gaat onder andere om voedingsbedrijven, chemische bedrijven en automobielbedrijven. Sinds kort heeft Yontec ook een bijkantoor in Meetdistrict van de Ghelamco Arena in Gent.

In het kantoorgebouw van Yontec zijn een biechtstoel, een schommel en een massagestoel opvallende interieurelementen die ervoor moeten zorgen dat de mensen zich er thuis voelen. Geschoold personeel vinden, is in deze tijden geen sinecure. Toch slaagt Yontec er al bij al vlot in om de juiste mensen te vinden en te binden. "Onze grootste troef bij de aanwerving is de mond-tot-mondreclame. We doen dag in dag uit ons best om onze medewerkers, de Yontec family, te verzorgen. Iedereen moet met plezier komen werken. We willen de strafste werkgever zijn", leggen oprichters Davy Jonckers en Peter Manet hun filosofie uit.

C&G uit Ham is Ambassadeur in de categorie kleine Gazellen. Het bedrijf last en monteert pijplijnen in verschillende industrieën zoals petrochemie, farma en voeding. C&G heeft enkele ronkende namen in het klantenbestand zoals BASF, Total, GSK en Janssen Pharmaceutica. "Maar we werken met evenveel plezier voor kleine kmo's in de zuivel- of chocoladesector", reageert zaakvoerder Joey Wautraets. "Dat is net de sterkte van ons bedrijf. We zijn niet afhankelijk van één of twee grote klanten. De focus van C&G ligt op België, maar onze mensen trekken ook regelmatig de grens over naar Nederland, Luxemburg en Frankrijk."

Nauwelijks enkele jaren na de opstart telt het personeelsbestand van C&G al 135 namen. Het vinden van werknemers met het juiste profiel is dan ook één van de topprioriteiten bij C&G. "De instroom van nieuwe mensen is bij ons vrij groot," zegt Wautraets. "Dankzij mond-tot-mondreclame bieden er zich regelmatig interessante profielen aan. Daarnaast werken we ook goed samen met scholen en opleidingscentra. Misschien nog belangrijker dan de instroom, is het aan de slag houden van de oudere generaties. We mogen niet vergeten dat er bij hen een schat aan knowhow zit."