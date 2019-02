In beeld: maak kennis met de Antwerpse Gazellen

Trends stelt elk jaar de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2019 opende met de rangschikking voor Brussel. Dit keer brengen we de rangschikking voor Antwerpen.

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is GeoSea, het dochterbedrijf van de baggergroep DEME voor complexe waterbouwkundige projecten op zee. Intracto uit Herentals is de Ambassadeur in de categorie middelgrote bedrijven, en voor de categorie kleine bedrijven gaat de Ambassadeurstitel naar Cyborn.

Meer toelichting bij de Antwerpse Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote Gazellen vindt u in GeoSea, Intracto en Cyborn zijn de Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen