Het Gentse groeibedrijf ML6 wil een Europese referentie in artificiële intelligentie worden. Het bekrachtigt die internationale ambitie door filialen in Amsterdam en Berlijn te openen.

De zelflerende software van ML6 herkent in een vroeg stadium kankerweefsel op medische beelden. Of ze plant automatisch onderhoudswerkzaamheden aan assemblagemachines in de industrie en smoort mogelijke defecten in de kiem. Ze voorspelt wat klanten in een bepaalde periode kopen in een webshop. Ze maakt chatbots en stemgestuurde callcenters en computerinterfaces slimmer, of voert automatische kwaliteitscontroles uit.

...