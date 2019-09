Het beursgenoteerde Amerikaanse bedrijf Fitbit kondigt een samenwerking aan met de Belgische start-up FibriCheck. Samen ontwikkelden ze software waarmee mensen via een smartwatch hun hartritme in de gaten kunnen houden.

De samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Fitbit is een nieuwe mijlpaal voor FibriCheck. Gebruikers in België, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk kunnen de nieuwe software van Fitbit en FibriCheck als eerste gebruiken. Fitbit maakt de bekende polsbandjes die onder meer de stappen, de slaap of andere activiteiten van de dragers meten, maar het maakt ook smartwatches. Zulke slimme horloges zijn veeleer een verlengstuk van een smartphone.

Gebruikers kunnen de app van FibriCheck installeren op een aantal toestellen van Fitbit. Via sensoren die meestal standaard aanwezig zijn in slimme horloges, analyseert FibriCheck hun polsslag. Op het scherm van hun smartwatch of op de app op hun smartphone zien ze de resultaten. Groen betekent dat hun hartritme in orde is, bij oranje moet de gebruiker op termijn naar de dokter en rood raadt aan meteen een dokter op te zoeken.

De gedetailleerde resultaten kan de gebruiker ook delen met zijn begeleidende arts. De twee bedrijven claimen dat mensen zo sneller hartritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie kunnen herkennen. Heel wat beroertes worden door die afwijking veroorzaakt. De technologie werd getest om aan de nodige standaarden te voldoen en maakt gebruik van medisch gecertificeerde algoritmes en artificiële intelligentie of zelflerende software.

Het Limburgse FibriCheck viel al in de prijzen met zijn software om hartritmetoepassingen op te sporen. Eind vorig jaar kreeg het een goedkeuring van de Amerikaanse overheidsdienst Food And Drug Administration (FDA). Een mijlpaal, want dat betekent dat de Verenigde Staten het product erkennen als een medische toepassing. De Verenigde Staten zijn de grootste markt in de gezondheidszorg. In ons land was FibriCheck een van de eerste apps op Mhealth Belgium, het platform om de gezondheidszorg te digitaliseren. De samenwerking met een wereldwijd bekend merk zoals Fitbit zal de naambekendheid van FibriCheck een ferme duw geven.

FibriCheck is de opstartfase al lang ontgroeid. Met meer dan twintig werknemers heeft het zijn internationalisering al stevig ingezet. De hele zomer was FibriCheck bezig om het project op zijn software in te bouwen in de wearables van Fitbit. Het Hasseltse bedrijf werd vijf jaar geleden opgericht door Bieke Van Gorp, Lars Grieten, Kobe Leysen en Jo Van der Auwera. Onder meer de investeringsmaatschappij LRM, het durfkapitaalfonds Volta Ventures en privé-investeerders pompten geld in het bedrijf.