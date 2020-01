Wanneer een start-up vervelt tot scale-up, groeit het personeelsbestand vaak van een handvol getrouwen naar vele tientallen medewerkers. Een delicate operatie. Hoe structureert u die groei? En hoe zorgt u dat iedereen achter de waarden van het bedrijf staat?

Wanneer een klein bedrijfje evolueert naar een scale-up, dienen er zich drie strategische uitdagingen aan. Het DNA behouden dat het bedrijfje in staat stelt zijn voordeel te doen met een bepaalde marktdynamiek, de ondernemerszin van de oprichters intact houden en een coherente groeistrategie volgen. Het merendeel van de operationele moeilijkheden die gepaard gaan met de mutatie van start-up naar scale-up, heeft te maken met rekrutering. Hoe geeft u de waarden waarop het bedrijf gebouwd is door aan de nieuwkomers? Hoe maakt u dat heterogene teams toch een hecht blok gaan vormen en dus goed gaan samenwerken? Het antwoord is een bedrijfscultuur definiëren die alle medewerkers begeestert. "Dat wij die uitdaging tot een goed einde hebben gebracht, is te danken aan een sterke bedrijfscultuur. Een cultuur die wij echt belichamen en waar wij elke dag opnieuw naar leven", bevestigt Cédric Pierrard. Hij leidt Efficy, een Brusselse onderneming die in 2005 werd opgericht, en software maakte waarmee klanten de relatie met hun klanten kunnen beheren. Wereldwijd heeft Efficy bijna 200 mensen in dienst.Ondanks het succes, brachten de internationalisering via fusies en overnames de nodige hindernissen met zich. De bedrijfscultuur van Efficy is gestoeld op efficiëntie en transparantie, maar die waarden buiten de grenzen uitdragen, kostte veel moeite. Efficy deed er bijvoorbeeld alles aan om al zijn Belgische werknemers een soort 'roeping' mee te geven. Tegelijk moedigt het softwarebedrijf zijn medewerkers aan stage te lopen. Ze kunnen een tijdje werken in de andere entiteiten van de groep en krijgen daar zelfs een bonus voor. Zo wil Efficy zijn medewerkers tot een team smeden en ze zo lang mogelijk aan boord houden. "Ons personeelsverloop valt ook best mee", benadrukt Cédric Pierrard. De enige uitzondering daarop is de afdeling projectmanagement. "Maar dat is te wijten aan de zware takenlast en de stress."