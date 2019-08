Bolt Energie lanceert op 26 augustus zijn platform om consumenten in contact te brengen met Belgische groenestroomproducenten. Zo kan een consument zijn stroom afnemen via de zonnepanelen van de tennisvereniging om de hoek.

Econoom Pieterjan Verhaeghen vindt dat de focus van de energiesector verkeerd ligt. Mensen wisselen wel van energieleverancier, maar wat volgens hem echt telt, is de relatie tussen de consument en de eigenlijke producent van groene energie. Samen met handelsingenieur Rens Van Haute richtte hij daarom in mei Bolt Energie op. "Bolt is het allereerste energieplatform dat het voor mensen makkelijk en transparant maakt om stroom te kopen bij lokale opwekkers van groene energie," zegt Verhaeghen, een prille dertiger voor de week van zijn leven staat, want zes dagen na de lancering van Bolt, treedt hij in het huwelijk.

Voorlopig heeft het Brusselse Bolt genoeg capaciteit om 20.000 gezinnen van energie te voorzien. Enkele groenstroomleveranciers op het platform zijn een tennisvereniging uit Zelem, een kippenboer uit Tongeren, een openluchtzwembad uit Zutendaal en de vestigingen van Aquafin in Oostende en Harelbeke. Zij wekken allemaal energie op via zonnepanelen. Er zijn ook andere energiebronnen in het aanbod. Biogasboeren Valerie en Frederik verwerken het afval van supermarkten en uit de agrarische sector, in Wallonië hebben Jean en Léon waterkrachtcentrales op de Maas.

"Nu tekenen mensen in op groene contracten. Die zijn soms volledig groen, maar vaak maar half. Als je als leverancier werkt met certificaten van biomassacentrales, mag je het woordje 'groen' gebruiken op je contract, maar ik denk dat veel mensen daar niet mee gediend zijn. Uit een rapport van de Vreg blijkt ook dat maar 6 procent van de Vlaamse groene stroom uit Vlaanderen zelf komt." Volgens Verhaeghen willen heel wat consumenten dat hun keuze meer impact heeft in België. Heel wat mensen denken na over hoe ze hun CO2-uitstoot kunnen inperken en zoeken bijvoorbeeld naar alternatieven voor vliegvakanties. In dat opzicht ligt overschakelen naar lokale groene energie voor de hand, vindt Verhaeghen.

Volgens Verhaeghen is het een misverstand dat groene stroom duurder is. Hoe garandeert Bolt, dat werd gefinancierd met eigen middelen en zaaigeld van Luminus, de continuïteit van de stroom? Het bedrijf kijkt naar wat de consument per jaar verbruikt en wat een producent per jaar levert. Op basis van megawattuur koppelt het zo producenten aan consumenten. Bolt haalt zijn inkomsten uit de ledenfee van 5 euro die consumenten betalen en die te vergelijken is met de vaste kosten bij een traditionele leverancier. De ondernemer droomt ervan dat mensen die zonnepanelen hebben en energie overhebben, die gewoon aan elkaar kunnen verkopen. Zodra de slimme meters helemaal ingeburgerd zijn, moet dat mogelijk worden.