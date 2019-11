Na acht jaar schaven aan zijn businessmodel haalde BePark 3 miljoen euro op bij het Luxemburgs fonds Faduval. Daarmee is de ambitie helemaal terug om te groeien met 50 procent per jaar en buitenlandse markten te veroveren.

Volgens oprichter en CEO Julien Vandeleene heeft BePark sinds anderhalf jaar een klare kijk op de rol die het als mobiliteitsbevorderaar moet spelen. Minstens even belangrijk: BePark is nu rendabel. Het ideale scenario dus om zonder het mes op de keel en zonder te moeten instemmen met slechte voorwaarden, op zoek te gaan naar investeerders. BePark, dat 28 medewerkers telt, wil met de 3 miljoen euro die het ophaalde in eerste instantie zijn dienstenaanbod stofferen.

Klanten van BePark zijn grote vastgoedeigenaars zoals spelers uit de retailsector, het hotelwezen en de openbare sector. Dankzij BePark kunnen ze hun lege parkeerplaatsen geld laten opbrengen door die te delen met particulieren en bedrijven. Die basisactiviteit is al behoorlijk groot. BePark beheert 17.000 parkeerplaatsen, verdeeld over 350 parkeerterreinen en -garages in grote steden in België en Frankrijk.

De onderneming ontwikkelde speciale technologie om particulieren toegang te bieden tot de lege plaatsen op de parkeerterreinen van bedrijven of supermarkten. Die is een voorbeeld van het internet der dingen, waardoor gebruiksvoorwerpen via sensoren zijn aangesloten op het internet. Inmiddels stelt BePark die toegangstechnologie ook voor aan bedrijven. Die kunnen er ook de toegang van hun medewerkers tot hun parkeerinfrastructuur mee beheren. De visie van Julien Vandeleene gaat evenwel breder. "Wij willen een rol spelen in de verbetering van de mobiliteit in de stad van de toekomst", benadrukt de 34-jarige CEO. "Een parkeerterrein of -garage is het vertrek- en aankomstpunt van massa's trajecten en kan de mobiliteitskeuze van de gebruikers dus beïnvloeden."

Wij willen een rol spelen in de verbetering van de mobiliteit in de stad van de toekomst

Platform

Vandaar het idee om de BePark-parkeerinfrastructuur te gebruiken als opstapje naar een breed digitaal netwerk waar verschillende transportmiddelen op aangesloten zijn. Zo wil het Brusselse bedrijf een SaaS-platform ontwikkelen. 'Saas' staat voor software as a service, een abonnement op software die via het internet beschikbaar is. Steps, deelfietsen, deelauto's, routeplanners en gps-systemen kunnen zich daarop aansluiten. Het platform werkt al en wordt door een vijftigtal BePark-klanten gebruikt. Daar zijn gevestigde bedrijven bij uit sectoren zoals consultancy, banken, verzekeringen, media en vastgoed.

Met het opgehaalde geld wil BePark dat platform sneller in de markt zetten en het uitbreiden met nieuwe functies en ontwikkelingen van het internet der dingen. Op termijn ziet Julien Vandeleene zijn platform als een lucratieve business. De software belooft fraaie marges en zou in de toekomst goed moeten zijn voor 30 procent van de inkomsten van BePark.

Internationaliseren

BePark wil met het onlangs opgehaalde geld niet alleen investeren in technologie, het wil zijn business ook internationaliseren. De Belgische start-up is vooralsnog uitsluitend actief in België en Frankrijk. Al heel snel na de start probeerde BePark de Spaanse markt te veroveren. "Een grote vergissing", erkent Julien Vandeleene. "Wij waren niet klaar, we waren onvoldoende gestructureerd en we hadden een land gekozen dat te veraf ligt en dat vanaf afstand moeilijk te runnen valt." BePark heeft de Spaanse markt opgegeven.

Die mislukking was niet de enige tik die de jonge onderneming kreeg. In volle zoektocht naar het juiste businessmodel leed BePark bijwijlen zware verliezen. Het bedrijf moest herstructureren, ondanks de belangstelling van de Franse reus Bouygues in 2015. Via haar dochter BIRD investeerde de bouwgroep 300.000 euro in de jonge Brusselse parkeerfirma, in de vorm van een converteerbare lening. Aanvankelijk hoopte BePark dankzij een nauwe samenwerking met Bouygues tal van nieuwe contracten in de wacht te slepen en nieuwe parkeerinfrastructuur te kunnen openen. Hoewel de business en de projecten van BePark door het bericht van de deal aan geloofwaardigheid wonnen, bleek de alliantie van korte duur. Er was te weinig synergie en kwamen geen nieuwe ophefmakende contracten.

Omzet

Dit jaar betaalde BePark de laatste schijf van de lening terug aan Bouygues, dat uiteindelijk niet in het kapitaal van BePark stapte. Het groeibedrijf is nog altijd in handen van de investeerders van het eerste uur. Dat is een fraai scala van vermaarde businessangels. BelCube (Jean-Guillaume Zurstrassen en Grégoire de Streel) stapte meteen in de start-up, Roland Vaxelaire en Maurice de Montjoye in 2012. Voor Faduval 3 miljoen injecteerde in BePark, had het bedrijf van Julien Vandeleene slechts 600.000 euro opgehaald. Vandeleene wil niet kwijt hoeveel procent van BePark het Luxemburgse fonds in handen kreeg, maar wellicht gaat het om circa 20 procent. Dat impliceert dat de onderneming 10 à 15 miljoen euro waard is.

Dankzij die deal kan de CEO de toekomst ambitieus tegemoet zien. BePark draait 6 miljoen euro omzet, maar dat zou volgens het businessplan 2020-2025 in 2020 al 9 miljoen moeten zijn en binnen dit en vijf jaar zelfs 50 miljoen. Ook het personeelsbestand zal fors toenemen. Julien Vandeleene wil tegen eind volgend jaar een dertigtal medewerkers in dienst nemen. Op termijn ziet hij zich aan het hoofd van een bedrijf met 150 medewerkers dat de helft van zijn business haalt uit Frankrijk, maar ook actief is in Luxemburg. De lancering in het Groothertogdom staat op de planning voor december. Later volgen misschien ook Nederland en Duitsland.

In afwachting zullen de balansen de komende twee of drie jaar wellicht niet bijzonder fraai ogen, waarschuwt Julien Vandeleene. "Maar het is voor de goede zaak, het is de bedoeling zwaar te investeren en onze business te bestendigen." De oprichter van BePark heeft geleerd uit de fouten die zijn gemaakt: ditmaal geen onberedeneerde groei, maar een klare kijk en focus op de business, alvorens eventuele nieuwe kapitaalrondes op stapel te zetten.