De start-up Ray & Jules ontwikkelde een brander om kwalitatieve koffie op industriële schaal te roosteren met enkel de zon als primaire energiebron.

Energie-efficiëntie

Samen consumeren we jaarlijks 10 miljoen ton koffiebonen. Het branden van die bonen zorgt voor een uitstoot van 15 miljoen ton CO2 per jaar. Die cijfers speelden in het achterhoofd van Koen Bosmans toen hij samen met Lieze Bergé en Gert Linthout het koffiemerk Ray & Jules oprichtte. "We zijn de koffiebusiness ingestapt, omdat we potentieel zien in de energie-efficiëntie, en er werk is aan de sociale omstandigheden. Voor wie de planeet beter wil maken, is koffie zeer interessant."

Zonne-energie

Klassiek worden koffiebonen volgens het principe van een warmeluchtoven gebrand. "Artisanaal moet je de bonen twaalf minuten roosteren op een temperatuur van 200 tot 230 graden Celsius", vertelt Lieze Bergé, de brander van Ray & Jules. "Zo vormen zich de smaken en de aroma's. Industrieel gaat het sneller, maar daardoor bak je de bonen onvolledig of je bakt ze kapot." Ray & Jules heeft een nieuwe manier gevonden om bonen op industriële schaal te roosteren. Volgens het slow roasting-principe gaan de bonen door verschillende kamers die de warme lucht een aantal keer hergebruiken. "Daardoor branden we de bonen kwalitatief, en is de brander driemaal efficiënter dan de standaard", zegt Gert Linthout. "De energie die we daarnaast nog nodig hebben, vangen we op met zonne-energie."

Lokale inplanting

Ray & Jules ging eind dit jaar in België van start. De oprichters namen drie jaar geleden een oude branderij over, leerden het vak en bouwden aan het prototype van de nieuwe, gepatenteerde brander. "We planten kleine branderijen lokaal in. De eerste staat in het dorpje Hamme-Mille", zegt Koen Bosmans. "Dat laat ons toe lokaal te werken. We kunnen leveren met elektrische voertuigen, we gebruiken retourneerbare verpakkingen, en we kunnen koffiegruis ophalen."

De koffiebrander van Ray & Jules heeft de capaciteit dagelijks bonen voor 15.000 kopjes koffie te leveren. "De smaaktesten wijzen uit dat onze koffie even lekker is als de traditioneel geroosterde kwaliteitskoffie", zegt Koen Bosmans. "We willen in de eerste plaats deze branderij rendabel maken, om dan meerdere branderijen verspreid over het land op te richten."

Wereldwijde impact

"In België en West-Europa willen we onder het merk Ray & Jules verkopen", legt Bosmans uit. "Verder willen we de technologie verspreiden om wereldwijd impact te realiseren. De technologie is niet alleen bruikbaar voor koffie, maar ook voor cacao, noten, granen, enzovoort." Finaal wil Ray & Jules ook de economie in de landen van oorsprong stimuleren. "Ondanks een marktwaarde voor koffie van 200 miljard dollar per jaar, blijft slechts 10 procent daarvan in het land van oorsprong en is slechts 20 procent van de koffie gecertificeerd", zegt Linthout. Ray & Jules vormt daarom het volledige assortiment om naar fairtrade en het wil op termijn koffiebonen branden in het land van oorsprong.