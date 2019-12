Het Belgische techbedrijf Hashting haalt een miljoen euro op via zaaikapitaal en leningen. Met het verse geld wil het zijn buitenlandse groei versnellen, in eerste instantie in Latijns-Amerika en Afrika.

Het vijf jaar oude marketingtechnologiebedrijf haalt een miljoen euro kapitaal op. Een derde van dat bedrag komt van twee nieuwe aandeelhouders. Wim Voss is de ondernemer-investeerder achter NewWorld Benelux en marketingdienstverlener 25th Group, dat een tiental bedrijven overkoepelt. Door te participeren in Hashting voegt hij een nieuwe dienst toe aan dat aanbod. Ook Christian Bielen (ex-KPMG en Thinkerbell Displays) stapt in het kapitaal. Tot nu waren de enige aandeelhouders Karl De Beul (ex-Unilever) en Bart Baeyens (ex-Henkel), de twee oprichters van het bedrijf.

"Onze investeerders brengen niet alleen kapitaal in, maar ook hun netwerk, ideeën en potentiële klanten", zegt medeoprichter Karl De Beul. "Christian Bielen wordt ook onze financieel directeur. Hij heeft bovendien ervaring met een internationale structuur uitbouwen omdat hij dat tien jaar geleden al heeft gedaan bij Arinso, het bedrijf van Jos Sluys." Het tweede deel van het kapitaal komt van het doe- en durfbedrijf PMV. Dat gaat om 350.000 euro cofinanciering en waarborgen voor de bankfinanciering. Die bankfinanciering, door BNP Paribas Fortis, is het derde deel van de investeringsmix.

Coupons

Hashting is een samentrekking van 'hashtag' en 'couponing'. Een hashtag is het symbool voor het hekje (#), gevolgd met een code of een bericht. De twee oprichters bedachten een marketingtechnologieplatform waarmee merken hun klanten op een nieuwe manier persoonlijke onlinepromoties kunnen aanbieden. Stel dat het drankenmerk X Karolien een digitale coupon aanbiedt. Ze gaat naar een bar waar ze de code toont aan de barman. Die serveert haar meteen haar drankje. Afrekenen hoeft niet, want de barman krijgt zijn geld via het platform van Hashting. Het bedrijf neemt immers ook de uitbetaling aan winkels en consumenten op zich. Voor klanten ligt de drempel laag. Ze hoeven geen aparte app te downloaden of zich ergens te registeren. Het techbedrijf gebruikt sms, Messenger, WhatsApp en andere bekende communicatiekanalen.

Naast mobiele kortingbonnen biedt Hashting ook digitale getrouwheidsprogramma's, wedstrijden en andere digitale promotietechnieken aan. Voor de merken is het platform ook een rapporteringstool, waarmee ze op basis van de digitale gegevens die Hashting sprokkelt, interessante inzichten krijgen over het gedrag van hun klanten. De oprichters zetten hun platform nu in de markt als een manier waarmee merken eenvoudiger in contact kunnen treden met hun klanten en kunnen zien wat ze terugkrijgen voor hun investeringen.

Klantenreis

Hashting wil de digitale klantenreis voor zijn klanten beheren door voor merken marketingcampagnes op te zetten, te beheren en te meten. "Wij hebben met Hashting een platform ontwikkeld dat niet enkel campagnes beheert, maar ook realtime inzage geeft in de efficiëntie ervan", zegt medeoprichter Bart Baeyens. "Bovendien zijn wij niet afhankelijk van de retailer. Wij kunnen rechtstreeks aan de consument cashbacks uitbetalen, of hem vergoeden met beltegoed, Uber-vouchers of eender welke digitale waarde."

Met zijn diensten overtuigden De Beul en Baeyens, die zich allebei lieten begeleiden door het BoostMe-traject van Netwerk Ondernemen om te groeien, inmiddels grote bedrijven als Coca-Cola, Heineken, Unilever, AB InBev en Soudal. Het bedrijf, dat na een jaar break-even draaide, is actief in vijftien landen en telt meer dan honderd klanten. Hashting draaide het afgelopen jaar een omzet van een miljoen euro en wil die de komende drie jaar telkens verdubbelen. Dat betekent dus 2 miljoen volgend jaar, 4 miljoen in 2021 en 8 miljoen in 2022. Het miljoen vers kapitaal wordt gebruikt om de internationalisering te versnellen, legt operationeel directeur Karl De Beul uit: "Het is belangrijk zo snel mogelijk de markten over te nemen in de regio's waar we de snelste vooruitgang boeken."

Internationaliseren

Hashting heeft daarom twee sporen om te internationaliseren. In de regio's of landen waar het snel wil groeien, start het een dochterbedrijf waar het de meerderheidsaandeelhouder van is. In Chili is er al een kantoor voor de Zuid-Amerikaanse markt. "In Kenia is er nu een kantoor in oprichting voor Oost-Afrika", zegt Karl De Beul. "West-Afrika zullen we bewerken vanuit Kameroen, waar al een kantoor is. Van daaruit kunnen we naar Nigeria en Ivoorkust." In Europa ligt het hoofdkantoor in Kontich, en is er een kantoor in het Verenigd Koninkrijk. Later volgt nog zo'n dochterbedrijf in Japan voor Azië en in de Verenigde Staten voor Noord-Amerika. In landen waar het minder nijpend is om snel te groeien, zoals Turkije, kiest Hashting voor resellers. Via een netwerk van resellers kan het zo in zo veel mogelijk landen aanwezig zijn.

Hashting zet op dit moment vooral in op Oost-Afrika en Latijns-Amerika. Daar vindt het sterk versnipperde markten met gebruikers die mobiele technologie snel omarmen, terwijl de Verenigde Staten een homogene en heel concurrentiële markt is die nog sterk wordt gedomineerd door retailers. De contacten in de VS zijn wel al gelegd. Hashting maakte deel uit van de eerste lichting start-ups van de Flanders New York Accelerator (FNYA). Dat is een programma van drie maanden om Vlaamse techbedrijven te helpen groeien en hen voor te bereiden op de Amerikaanse markt. Voor het programma werken het onderzoekscentrum imec, het exportagentschap Flanders Investment & Trade en de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel Belcham samen met ERA, de leidinggevende techaccelerator in New York. Voor Hashting nam Karl De Beul deel aan het programma in New York. Hij leerde er meer ambitieuze doelstellingen te stellen voor zijn bedrijf, maar ook dat de juiste timing cruciaal is om te slagen in de VS.