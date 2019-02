Onderneemster Anne Everard ziet in energiebeheer de oplossing voor burn-outs

"Ik heb altijd goed en veel gewerkt", zegt Anne Everard. De juriste begon haar loopbaan in een bekend advocatenkantoor, ging als juridisch en hr-directeur aan de slag bij een telecombedrijf en had daarna een topfunctie op een ministerieel kabinet. In 2011 werd ze ondernemer. Samen met haar partner Jan Puype startte ze met Read My Lips het eerste sprekersbureau op in ons land. Wie ondernemers als Wouter Torfs, Inge Geerdens of Johnny Thijs wil boeken voor een lezing, komt bij Read My Lips terecht. Everard is niet langer actief in het bedrijf. Een burn-out dwong haar tot een transformatie. Omdat de stroom boeken over burn-out niet vertrekt vanuit mensen met burn-out, schreef ze 50 lepeltjes energie per dag. Je praktische gids om een burn-out te voorkomen en genezen.

