Nieuwe mobiliteitsoplossingen moeten megasteden leefbaar houden

We kunnen het ons niet voorstellen maar alle prognoses wijzen in dezelfde richting: tegen 2050 zal 70 procent van de wereldbevolking in de stad wonen. Om die megasteden leefbaar te houden, moeten nieuwe mobiliteitsoplossingen soelaas bieden. Onder andere Renault bereidt zowel zichzelf als de mensheid voor op die ingrijpende omwenteling inzake mobiliteit.

Karl Schuybroek (woordvoerder Renault) licht een tip van de sluier over het werk achter de schermen. "Renault vervult al ruim 120 jaar een pioniersrol. In 2007 presenteerden wij als eerste een reeks van vier elektrisch aangedreven modellen die elk een verschillend marktsegment afdekten. Met name onze Duitse concurrenten bestempelden de lancering als een reclamestunt, elektromobiliteit was voor hen toen nog een ver-van-mijn-bed-show. We zijn inmiddels meer dan tien jaar verder en ze lopen nog altijd achter de feiten aan."

"Met de concept car EZ-GO (spreek uit als Easy Go) zetten we opnieuw een grote stap vooruit in de richting van de mobiliteit van morgen. De EZ-GO is wat wij noemen een 'robottaxi', een elektrisch aangedreven, autonome en gedeelde wagen zonder chauffeur. Hij rijdt in en rond de stad en is geconcipieerd voor vervoer van maximaal zes personen. Zijn moduleerbare platform garandeert een brede waaier aan toepassingen en koetswerken en is de eerste van een reeks concept-cars."

"De EZ-GO biedt een mobiliteitsoplossing op vraag voor iedereen. Hij werkt als een dienst die men rechtstreeks kan reserveren via een smartphone-app of aan stations in de stad. De service kan door de steden zelf of privébedrijven worden aangeboden en functioneert de klok rond, 365 dagen per jaar. Hij vormt een aanvulling op de privéauto en openbare vervoersmodi zoals de metro en bus én combineert de flexibiliteit en het comfort van persoonlijk vervoer met de efficiëntie en veiligheid van het openbaar vervoer. En dat tegen een betaalbare kostprijs omdat het om een gedeelde service gaat."

Open venster op de wereld

"Autodelen wordt sowieso een belangrijke hoeksteen van de mobiliteit in de wereld van morgen. Het feit dat de EZ-GO autonoom rijdt, biedt passagiers de mogelijkheid om zich te ontspannen of een volgende meeting voor te bereiden. Autonoom rijden betekent dat hij zelfstandig de afstand tot zijn voorligger kan regelen, op zijn rijstrook blijven, van rijstrook veranderen en afslaan op een kruispunt. Zijn maximale snelheid bedraagt 50 km/u. Dankzij elektrische aandrijving stoot hij geen schadelijke uitlaatgassen uit en maakt hij geen lawaai."

"Lichtsignatuur geeft aan dat de wagen in autonome modus rijdt, exterieurgeluiden waarschuwen voetgangers en fietsers voor zijn komst, lichtbanden geven aan wanneer die veilig de weg kunnen oversteken. Het trapeziumvormige silhouet van de EZ-GO, zijn geringe hoogte en grote glasoppervlakten bieden zijn passagiers een open venster op hun omgeving, dat tegelijk discreter is dan een bus of klassieke shuttle."

Een eenvoudige in- en uitstap maken hem ook gemakkelijk toegankelijk voor buggy's en personen met een beperkte mobiliteit. Omdat de EZ-GO niet gebonden is aan opgelegde trajecten kunnen passagiers om het even waar in de stad in- en uitstappen. We hebben voor het concept een toepasselijke benaming bedacht... Easy Life! Binnen dat kader kunnen passagiers gebruikmaken van de wifi-verbinding om rechtstreeks en permanent toegang te krijgen tot hun digitale leven. Zij kunnen hun smartphone opladen via inductie. Een groot scherm dient als communicatie-interface om passagiers te informeren over de tijd tot aankomst, ingestelde stopplaatsen en laadlocaties. Aan alles is gedacht."