De modesector kijkt 'gematigd tevreden' terug op de afgelopen soldenmaand, zo blijkt uit de analyse van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modewinkels. Het NSZ is iets negatiever gestemd, ondanks de sterke start van de koopjesperiode tijdens de kerstvakantie. De solden lopen morgen/maandag af.

Het resultaat lag gemiddeld op hetzelfde niveau als vorige wintersolden, klinkt het bij Mode Unie. Dat was ook algemeen verwacht: meer dan de helft van de zelfstandigen gaf op voorhand aan hetzelfde resultaat te verwachten. Er golden de voorbije maand nog altijd beperkende coronamaatregelen bij het shoppen en in de horecasector 'en dus is een status quo een gematigd positief resultaat', klinkt het. Ruim een kwart (25,8 procent) van de handelaars verkocht beter dan vorig jaar. Nog eens evenveel (24,2 procent) verkocht evenveel en ongeveer 50 procent verkocht minder.

Steden als Antwerpen, Gent en Hasselt profiteerden uitgebreid van de komst van Nederlanders. Zij kwamen in België shoppen wegens de lockdown in eigen land. Dit zorgde in de steden en grensgemeenten voor een meerverkoop van naar schatting 10 à 20 procent.

Bij het NSZ zegt 63 procent van de leden minder te hebben verkocht dan vorig jaar. Slechts 12 procent verkocht meer. Het NSZ merkt op dat de komst van de Nederlanders naar een aantal steden een vertekend beeld heeft gegeven. 'Globaal lag de omzet lager dan in het vorige coronajaar. De koopjesjagers komen nog niet in grote getale'. Voor de lente- en zomerverkoop zijn de verwachtingen positief, klinkt het bij Mode Unie.

Uit haar rondvraag blijkt dat meer dan de helft (53,3 procent) van de modewinkels een betere verkoop verwacht dan vorig jaar, en nog eens een derde (32,4 procent) verwacht hetzelfde resultaat. 'We zien dat het consumentenvertrouwen stijgt en dat klanten weer zin krijgen om modestukken te kopen (...) Ook de verwachting dat de maatregelen in de lente en in de zomer versoepeld zullen worden en dat evenementen van allerlei aard door zullen kunnen gaan, stemt positief. Bovendien zien we dat consumenten opnieuw meer reizen, wat een boost is voor de verkoop van kledij en lingerie', aldus Mode Unie.

Bij NSZ is men ook over de toekomst iets pessimistischer gestemd: zes op de tien leden hebben minder ingekocht voor de volgende collectie. Zowel Mode Unie als NSZ beklemtoont dat de sector nog niet uit het dal is geklommen. 'Vier slechte seizoenen op rij, met minder verkoop en een gigantische stock, laten hun sporen na. Heel wat ondernemers blijven met liquiditeitsproblemen kampen', zegt Mode Unie.

'We hopen dat handelaars niet in een vicieuze cirkel komen van tegenvallende omzet en minder cash om nieuwe collecties aan te kopen - dit is niet houdbaar. Er is dringend nood aan een 'code groen' op de coronabarometer en een beter consumentenvertrouwen om onze handelaars meer zuurstof te geven. Anders dreigen we weer af te stevenen op een faillissementengolf onder de handelaars', waarschuwt NSZ. Dat pleit er ook voor om de solden te behouden.

