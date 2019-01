Maker Teletubbies lanceert nieuwe show

Davenport maakte de wereldberoemde Teletubbies voor de BBC-kinderzender CBeebies en later In the Night Garden. Binnenkort komt zijn nieuwste programma op de BBC. Het hoofdpersonage in Moon and Me is Pepi Nana, een pop die samen met het andere speelgoed tot leven komt als de maan opkomt. Moon Baby komt dan op bezoek en neemt het levende speelgoed mee naar Storyland voor een verhaaltje en een liedje.

Waar de Teletubbies nog een programma was dat peuters vertrouwd wou maken met het computerscherm, neemt Moon and Mee een heel andere wending. "Het is een reactie op de moderne technologie", zegt Davenport. "Er zit geen enkel scherm in de show. De meer dan 500 objecten in het programma zijn allemaal met de hand gemaakt en je ziet de personages constant tekenen, lezen, schilderen, knutselen." Er zitten ook geen computerbeelden in het programma, maar wel poppenspel en stop-motionanimatie.