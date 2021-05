De leasebedrijven voelen de bedreiging voor de bedrijfswagens, maar ze bereiden zich daarop voor door meer mobiliteitsdiensten aan te bieden. Door vanaf 2026 de fiscale voordelen voor elektrische auto's te behouden, stelt de regering hun toekomst veilig.

Tijdens de jongste verkiezingscampagne wilden verschillende partijen van de federale meerderheid - de PS, Ecolo en de sp.a (nu Vooruit) - de belastingvoordelen van bedrijfswagens min of meer geleidelijk afschaffen. Dat zou pijnlijk zijn geweest voor de leasesector. Andere partijen in de meerderheid, zoals Open Vld, deelden die mening niet. Het compromis was de gunstige fiscale status alleen te behouden voor elektrische auto's vanaf 2026 ( lees blz. 52). De bedrijfswagen wordt gebruikt als een motor om de omschakeling naar CO2-vrije voertuigen te versnellen. Dat schept positieve vooruitzichten voor de leasesector op lange termijn. "Wij zijn niet bang voor de elektrificatie. We hebben nog vijf jaar om ons aan te passen", zegt Didier Willems, de CEO van Volkswagen D'Ieteren Finance, dat de verkoop financiert van de merken van de groep D'Ieteren (onder meer VW, Audi, Skoda en Seat).

Geen van de voor dit artikel gecontacteerde leasemaatschappijen bekritiseert de maatregel, hoewel hij fataal is voor de diesel- en benzineauto's die hen hebben doen groeien. "We zijn er klaar voor", zegt Guy De Ceuster, de CEO van Belfius Auto Lease. "We willen investeren in duurzaamheid." "Of de auto op brandstof rijdt of elektrisch is, verandert onze rol niet", zegt Erik Swerts, de CEO van het leasebedrijf Alphabet. Hij erkent dat het minder eenvoudig is voor zakelijke klanten, die te maken kunnen hebben met laadproblemen. Leasemaatschappijen denken dat te kunnen oplossen door diensten te verlenen, bijvoorbeeld door oplaadstations te installeren. Voor occasionele heel lange trajecten biedt VW D'Ieteren Finance een wagen aan die op klassieke brandstof rijdt. Sommige leasingmaatschappijen zijn heel enthousiast. "Toen we in 2017 aankondigden dat we tegen 2030 een volledig elektrisch wagenpark wilden aanbieden, werden we vaak met een sceptische glimlach aangekeken", zegt Johan Portier, de managing director van LeasePlan België. "Met de aangekondigde maatregelen zal dat al vanaf 2026 gebeuren." Elektrificatie is de belangrijkste ontwikkeling in de leasesector, maar niet de enige. De jongste vier of vijf jaar hebben de leasemaatschappijen hun aanbod verruimd en zich meer gepresenteerd als mobiliteitsspecialisten dan als pure autoleveranciers. Vele van hen bieden de langetermijnverhuur van fietsen aan. "Meer dan 60.000 fietsers zijn de afgelopen vier jaar de weg opgetrokken met die formule", zegt Frank Van Gool, de algemeen directeur van Renta, de leasingvereniging. Verschillende leasemaatschappijen hebben ook mobiliteitsbudgetpakketten, mobiliteitskaarten en apps om de multimodaliteit mogelijk te maken. Volkswagen D'Ieteren Finance heeft een formule die is gebaseerd op de app Skipr, die de gebruiker helpt het beste vervoermiddel te kiezen in functie van de bestemming en het tijdstip, door de CO2-tarieven van elke optie aan te geven. De app wordt ook gebruikt om te reserveren ¬ zoals voor De Lijn, Uber of Poppy ¬ en te betalen voor diensten, die centraal worden gefactureerd. Ook Belfius Auto Lease biedt zo'n dienst aan. Sommige leasingmaatschappijen leasen ook tweedehandsauto's. De start-up Lizy (D'Ieteren) ontwikkelt zich in die niche. Er is ook privéleasing aan particulieren. In België is er een wagenpark van 15.000 auto's in privéleasing op lange termijn. De sector probeert dus veel nieuwe diensten uit. Dat gaat met vallen en opstaan. "Van al de nieuwe diensten werkt fietsen het best", zegt Erik Swerts van Alphabet. De andere diensten zijn nog niet zo succesvol als verwacht. Zo biedt Alphabet een autodeelprogramma aan, AlphaCity, om een pool van interne auto's te creëren met een app om boekingen te organiseren. "Iedereen vindt het een geweldig idee en het systeem werkt heel goed", zegt Swerts. "Maar in de praktijk hebben mensen tijd nodig om zich aan te passen." De gebruiker krijgt met die dienst geen auto toegewezen, maar neemt er een wanneer hij die nodig heeft. Ondanks al die initiatieven blijft de auto het centrale element voor leasemaatschappijen. Dat is duidelijk voor LeasePlan, dat het op de eerste pagina's van zijn website alleen over auto's heeft, terwijl andere ook een fietsaanbod of multimodale mobiliteitsdiensten vermelden. "We leggen de nadruk op auto's", geeft Johan Portier toe. "Wij hebben nog geen aanvragen ontvangen voor alleen maar fietsen. Die worden altijd toegevoegd aan een autocontract." Het toevoegen van diensten vormt geen al te groot probleem voor de leasemaatschappijen, aangezien zij die meestal uitbesteden. Het leasebedrijf integreert de diensten op de meest comfortabele manier voor klanten en gebruikers. Voor fietsen beheert alleen KBC Autolease de activiteit rechtstreeks. Alle andere gebruiken partners, vooral B2Bike. Hetzelfde geldt voor het mobiliteitsbudget, de multimodale mobiliteitskaart en de applicatiediensten. Dat maakt het mogelijk het aanbod uit te breiden met beperkte investeringen. Elektrificatie past gemakkelijk in die praktijk. Om klanten te helpen met oplaadstations gaan de leasebedrijven partnerschappen aan met specialisten zoals Eneco voor Alphabet en EDI voor VW D'Ieteren Finance. Het belangrijkste voor de leasingmaatschappijen is dat het fiscale klimaat duidelijk is. "Onze grootste bezorgdheid zijn de aarzelingen in de mobiliteitsmaatregelen. We willen weten in welke richting de regering ons wil sturen", zegt Erik Swerts. "Wij willen de klanten een correct advies kunnen geven. Niet 'wij denken' of 'wij hopen'." De komst van de elektrische auto stelt de leasemaatschappijen wel voor een probleem bij de berekening van hun tarieven. Een belangrijk element is onbekend: de doorverkoopwaarde van elektrische voertuigen aan het einde van het contract. De doorverkoopprijs maakt een contract winstgevend of verliesmakend. "We weten nog niet precies wat die is", geeft Guy De Ceuster van Belfius Auto Lease toe. "Wij denken dat de doorverkoopwaarde goed zal zijn, omdat de evolutie die plaatsvindt betekent dat er vraag zal zijn." "We maken schattingen, maar we hebben te weinig ervaring", bevestigt Didier Willems van Volkswagen D'Ieteren Finance. Die maakt zich niet al te veel zorgen, want "in wezen is een gebruikte auto gewoon een afspiegeling van een nieuwe auto met een paar jaar verschil. Als er vraag is naar een nieuwe auto, zal er ook vraag zijn naar een gebruikte." Het risico is de snelle technologische vooruitgang van elektrische auto's, die de vandaag verkochte modellen sneller zou kunnen devalueren. "Maar voor diesel is dat ook zo. Nieuwe modellen verbruiken minder dan oudere." "Het risico is groter", geeft Johan Portier toe. "Maar het gaat momenteel om een beperkt aantal auto's." Over twee à drie jaar heeft de leasewereld voldoende gegevens over de doorverkoopwaarden om de risico's van elektrische-autocontracten te beperken, wat haar kernactiviteit zal worden.